GRANDE-BRETAGNE: JOHNSON REPORTE À JUIN SA VISITE AUX ETATS-UNIS (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annulé un déplacement aux Etats-Unis où il devait rencontrer le président américain Donald Trump, a rapporté jeudi soir le tabloïd britannique The Sun. L'entretien entre les deux dirigeants, prévu en début d'année 2020, a été repoussé à juin prochain en marge du sommet du G7, a précisé le journal. Boris Johnson veut rester focalisé pour le moment sur des questions de politique intérieure, a ajouté The Sun, citant des sources à Downing Street, alors que le dirigeant conservateur a remanié dans la journée son gouvernement. La presse britannique rapportait en décembre que Donald Trump avait invité Boris Johnson à la Maison blanche début 2020. Le président américain a dit par le passé que la Grande-Bretagne était libre de conclure un accord commercial "majeur" avec les Etats-Unis après le Brexit. Selon The Sun, Boris Johnson a aussi rayé de ses plans un déplacement en Australie et en Nouvelle-Zélande. (Rama Venkat et Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

