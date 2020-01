C'est un tweet, d'apparence anodine, qui a provoqué la colère de nombreux Iraniens. Jeudi, Emmanuel Macron s'est fendu d'un message de 255 caractères annonçant le déploiement dans le détroit d'Ormuz d'une force européenne (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et Portugal) visant à renforcer la sécurité maritime, mise à mal l'été dernier par les attaques attribuées à l'Iran de plusieurs pétroliers.Par ce tweet, le président de la République indique qu'il refuse de se joindre à la « pression maximale » des États-Unis contre la République islamique, les États-Unis ayant lancé leur propre initiative de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. Ce faisant, Emmanuel Macron utilise dans son message l'appellation « Golfe arabo-persique », en lieu et place du traditionnel « Golfe persique ». Un choix qui a provoqué l'ire de nombreux internautes iraniens, qu'ils soient partisans ou opposants de la République islamique.« Pourquoi [réviser] l'Histoire et la géographie », a réagi sur Twitter Roohollah Shahsavar, fondateur du site d'information sur l'Iran Lettres persanes. « C'est le Golfe persique, Monsieur le Président, et ça l'a toujours été. » « Regardez le nom de ce Golfe sur cette ancienne carte française datant de 1878 », a renchéri @Hashshaashin, photo à l'appui. « Il y est inscrit Golfe persique. » « D'un point de vue géographique et traditionnel, on a toujours utilisé...