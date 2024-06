Gaz: le Qatar conclut un accord de long terme avec le taïwanais CPC

Le Qatar va fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) à la société taïwanaise CPC pendant 27 ans, a annoncé mercredi la compagnie d'hydrocarbures de l'émirat du Golfe, QatarEnergy.

( AFP / AMR DIAB )

Les deux parties ont conclu un accord portant sur la fourniture de 4 millions de tonnes de GNL par an, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans en divulguer le montant.

"Nous sommes impatients de renforcer davantage nos relations avec CPC (...) et démontrer notre engagement inébranlable envers nos clients et partenaires du monde entier", a déclaré le ministre qatari de l'Energie et PDG de QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

Le Qatar est l'un des plus grands producteurs de GNL au monde avec les Etats-Unis et l'Australie.

Les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, figurent parmi ses principaux clients, mais l'émirat est de plus en plus courtisé par les pays européens, en quête d'alternatives au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine.

Dans le cadre de l'accord signé mercredi à Doha, CPC deviendra partenaire dans le projet North Field East au Qatar, l'un des projets d'expansion du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde.

QatarEnergy a joué "un rôle important pour sécuriser le marché du gaz à Taïwan au cours des dernières décennies", a affirmé le président de CPC, Shun-Chin. La participation de la compagnie taïwanaise dans le projet North Field East "renforcera davantage les relations de coopération entre les deux pays", a-t-il ajouté.

Le Qatar a annoncé en février sa volonté d'augmenter sa capacité de production à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030, avec le lancement d'un nouveau projet d'expansion baptisé North Field West.

Le pays a signé ces derniers mois plusieurs accords de fourniture de GNL à long terme, notamment avec le français TotalEnergies, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l'italien Eni.

Son premier contrat sur 27 ans avait été conclu en 2022 avec Sinopec, et présenté à l'époque comme le plus long de l'industrie.