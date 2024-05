information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 00:04

Gasset : « Au Vélodrome nous sommes des tigres, à l’extérieur nous sommes des chats »

« Quand le chat n’est pas là, bah les souris dansent » , disait Maître Gims.

Découpé à Bergame par l’Atalanta (3-0), l’OM a échoué aux portes de la finale de la Ligue Europa malgré une première manche surprenante et un contenu encourageant. Et les premiers constats durs peuvent tomber, suite au non match des Marseillais.…

AL pour SOFOOT.com