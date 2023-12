Frédéric Michel, conseiller de Macron pour la communication, rejoint un groupe suisse de marketing

Frédéric Michel, qui était depuis septembre 2022 responsable de la communication d'Emmanuel Macron, a annoncé jeudi qu'il quittait ses fonctions après 15 mois à l'Elysée pour rejoindre MCH Group, un groupe suisse de marketing direct, opérateur de grands salons d'art contemporain.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Cela a été un vrai honneur de travailler pour le président Macron", a déclaré le conseiller spécial communication et stratégie du chef de l'Etat sur sa page Linkedin.

"Cela a été souvent difficile, qu'il s'agisse des affaires nationales ou internationales, mais aussi extrêmement gratifiant de travailler auprès d'un tel leader et contribuer à promouvoir des réformes si nécessaires, gérer des crises internationales", a ajouté celui qui, à la présidence, a traversé la crise sociale et politique liée à la retraite à 64 ans, les émeutes urbaines de l'été, les affres de la majorité relative ou encore les conflits en Ukraine et entre Israël et le Hamas.

Un message d'adieu en anglais, clin d'oeil à son parcours professionnel qui s'est essentiellement déroulé dans le monde anglo-saxon, dans les sphères du New Labour de l'ex-Premier ministre britannique Tony Blair puis comme lobbyiste auprès du groupe News Corp du magnat australien des médias Rupert Murdoch.

A l'Elysée, le conseiller en communication était réputé vouloir mettre en valeur la "legacy" du président de la République (son bilan ou héritage), selon un de ces mots anglais dont il aime ponctuer ses phrases. Mais celui qui n'était pas un proche de la première heure d'Emmanuel Macron a parfois été critiqué, dans le camp présidentiel, par certains qui le jugeaient déconnecté de la politique française.

Frédéric Michel, 51 ans, deviendra le 1er janvier directeur de la communication et vice-président de MCH Group, une société internationale qui organise, entre autres, la grande foire Art Basel de Bâle, où se trouve son siège.