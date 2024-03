France: recul des dépôts de brevets en 2023 (-1,5%)

La Défense à Paris le 1er novembre 2023. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le nombre de demandes de brevets émanant de chercheurs ou d'entreprises français a légèrement régressé en 2023, de 1,5%, à 10.814 dossiers déposés, mais la France maintient sa deuxième place en Europe derrière l'Allemagne, indique le bilan annuel de l'Office européen des brevets (OEB).

L'année a été marquée par un recul des domaines traditionnels d'excellence pour les brevets en France, les transports et les technologies médicales, qui restent néanmoins en première et troisième position, indique le Patent Index 2023 de l'OEB.

En 2023, 1.010 demandes de dossiers ont été déposées dans le domaine des transports (-1,5%). Ce recul vient de la transition énergétique et du ralentissement des recherches portant sur les moteurs à combustion, a précisé Yann Ménière, économiste en chef de l'OEB lors d'un entretien avec l'AFP. 729 brevets ont été demandés dans le secteur des technologies médicales (-1,5%).

Dans les transports, la France se distingue néanmoins avec trois entreprises, Valéo, Renault et Safran qui s'inscrivent respectivement en 6e, 13e et 14e position du classement mondial des dépôts de dossier, souligne l'OEB.

Dans l'informatique, la France est au 6e rang mondial, et au 7e rang dans les technologies médicales, où l'innovation est "portée par le groupe Sanofi" qui s'inscrit au 12e rang du classement mondial de l'OEB des entreprises dans ce domaine.

Les plus fortes hausses de demandes de brevets sont à trouver dans le domaine de la chimie fine organique, qui n'avait pas enregistré de progression depuis 2019: le nombre de dossiers déposés a fait un bond de 21,7% l'an passé (483 dossiers), porté notamment par L'Oréal. Vient ensuite l'informatique (+18,2% avec 871 dossiers).

L'OEB souligne le rôle essentiel des organismes français de recherche publique, "véritables catalyseurs de l'innovation".

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en particulier a déposé 523 dossiers de demande de brevets l'an passé, et s'inscrit en deuxième position des demandeurs français, juste derrière Valeo (1ere position avec 564 dossiers), et juste avant Safran (3e position, 472 dossiers), les deux entreprises qui déposent le plus de brevets en France.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a déposé 241 dossiers (8e position), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 152 dossiers (17e position), et IFP Energies nouvelles, 103 demandes de brevets, ce qui le place en 18e position.

La France se distingue aussi par un effort sur la féminisation des demandes de brevets: 33% des dossiers mentionnent au moins une femme parmi les inventeurs, une part supérieure à la moyenne des 39 états membres de l'OEB qui est à 27%.