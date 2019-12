Franc CFA : les chantiers de la réforme ouverts

La zone franc africaine est composée de 14 pays de l'Afrique subsaharienne. Huit appartiennent à la zone de l'Union économique ouest-africaine (UEMOA) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les six autres ? le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad ? relèvent de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). Depuis quelques années, cette zone franc est contestée de manière récurrente. Le débat sur la question, fortement contrôlé jusqu'au début des années 2000, échappe désormais aux milieux académiques et aux cercles politiques ; toutes les composantes des sociétés africaines s'en emparent.Aujourd'hui, une réforme concertée s'impose, quel que soit le scénario envisagé : rupture totale de la zone franc ou éclatement en deux zones autonomes entre, d'une part, la Cemac et, d'autre part, la Cedeao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui englobe tous les pays de l'UEMOA, ainsi que huit autres pays dont le Nigeria et le Ghana), qui a pour projet de créer une nouvelle monnaie unique appelée « eco » dès 2020. Une chose est sûre : toute réforme devra accroître ou, au moins, sauvegarder les acquis de cette expérience de coopération monétaire, tout en y apportant les aménagements nécessaires.Lire aussi Franc CFA : cinq choses à savoir sur une monnaie qui...