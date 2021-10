Flambée des prix des carburants : Barbara Pompili demande aux distributeurs de "faire un geste"

La hausse des cours des produits pétroliers font grimper la facture des automobilistes, confrontés à des prix records à la pompe.

Barbara Pompili, le 12 octobre 2021, à l'Assemblée nationale ( AFP / ALAIN JOCARD )

Comment enrayer la spirale ascendante? Les prix à la pompe atteignent des niveaux presque inédits depuis plusieurs semaines, en raison d'une hausse des cours du pétrole qui se répercute vite et fort sur le prix en station-service .

La fiscalité des carburants déjà gelée, quel levier pour l'exécutif?

Le litre de gazole a ainsi pris 28% en un an, s'établissant en moyenne début octobre à 1,53€ (record depuis 2018 et l'avant(crise des gilets jaunes) avec des pics à plus de 2€ par litre par endroits. Le SP-95, se vendait quant à lui en moyenne à 1,60€.

Face à cette flambée, et une fiscalité des carburants gelée depuis trois ans , la ministre Barbara Pompili a appelé les distributeurs à "faire un geste en réduisant leurs marges". "Nous allons nous assurer que les distributeurs jouent le jeu". "Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en révisant leurs marges", a ajouté la ministre à l'Assemblée nationale, mardi 12 octobre, évoquant des "mesures de court terme que nous pourrions prendre", avant un "changement de modèle" qu'elle appelle de ses voeux.

Côté européen, Bruxelles devait dévoiler mercredi 13 octobre un arsenal de mesures temporaires où pourront puiser les Vingt-Sept pour amortir l'impact social de la flambée des prix de l'énergie, mais refuse de sacrifier ses ambitions environnementales.

Possibilité de toucher à la TVA

Alors que le cours du gaz s'est envolé à des records historiques, tirant les prix de l'électricité et menaçant de faire dérailler la reprise économique, la "boîte à outils" de la Commission européenne proposera des recettes pour alléger les factures des consommateurs.

Bruxelles va inciter les Etats à baisser les lourdes taxes sur l'énergie et à redistribuer les bénéfices de la hausse des prix aux plus démunis, a précisé lundi le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. Outre les décisions déjà adoptées par plusieurs gouvernements (réductions fiscales, chèques énergie, aides ciblées aux plus pauvres), la Commission donnera "la possibilité de baisser aussi la TVA", a-t-il affirmé.

Elle doit également présenter des pistes de réformes plus ambitieuses, examinées lors du sommet européen des 21-22 octobre.