Carburants : le prix du gazole a bondi de 28% en un an

Les prix à la pompe suivent l'envolée des cours du pétrole brut, qui ont pris plus de 100% sur les douze derniers mois.

Le litre de gazole est actuellement vendu en moyenne 1,53€ (illustration) ( AFP / FRANCK FIFE )

Où s'arrêtera la hausse? Une étude de la Banque de France relayée par Les Echos lundi 11 octobre montre l'impact direct et rapide des variations des cours internationaux des produits pétroliers sur les prix pratiqués dans les stations services françaises, où le litre d'essence frôle voire dépasse par endroit les deux euros.

Selon les données communiquées par le ministre de la Transition écologique, le litre de SP95 est ainsi commercialisé au prix moyen de 1,6073€ en ce début de mois d'octobre, à 6 centimes de son record remontant à 2012.

Pour le gazole, l'évolution est encore plus spectaculaire. Le litre est ainsi vendu plus de 1,53 euro en moyenne (1,5354€), battant un précédent record vieux de 2018, juste avant la crise des gilets jaunes. Son prix a ainsi progressé de 28% sur un an. A la même époque l'an dernier, en octobre, les cours du brent étaient bloqués autour des 34€, tandis que le baril s'échange aujourd'hui pour plus de deux fois plus (72,4€ au 12 octobre).

Dans une note relayée par Les Echos, la Banque de France montre les répercussions fortes et rapides des variations du cours des produits pétroliers sur les prix à la pompe. La variable de la fiscalité sur les carburants, gelée par l'exécutif depuis 2018, n'intervient qu'à la marge. Ainsi, au bout d'une semaine, "l'évolution du prix de gros du gazole raffiné est déjà transmise pour moitié dans les prix de détail facturés aux automobilistes", indique Les Echos, citant la Banque de France.

Tension généralisée sur les marchés de l'énergie

Du côté du gaz, la tension entre boom de la demande (qui sert aussi dans des centrales électriques) et offre limitée fait s'envoler les prix, après des années de recul. La demande de gaz a été soutenue tout 2021 par la reprise post-Covid, après un hiver long et froid en Asie et en Amérique du nord, suivi d'une canicule en Asie et de sécheresse au Brésil. La Chine, le Japon, la Corée ont été de gros consommateurs. L'offre a, elle, été affectée par des difficultés de maintenance sur des installations de gaz liquifié (GNL).

Evolution du prix du gaz en Europe depuis octobre 2020 sur le marché à terme néerlandais TTF, en € par mégawattheure ( AFP / )

En Europe, les stocks de gaz ont ainsi en partie fondu, tandis que l'éolien était moins disponible ces dernières semaines pour des raisons climatiques. Et aux Etats-Unis, l'hydroélectricité a eu du mal à compenser par manque de pluies. Cette flambée des cours du gaz profite aussi au pétrole, qui retrouve ses niveaux de 2014.