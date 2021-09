"Fierté et humilité" : Jean Castex met la Macronie en ordre de marche avant la bataille de 2022

A huit mois de l'élection présidentielle, les ténors de la majorité organisent leurs troupes, qui iront "devant les Français" en vue de la candidature d'Emmanuel Macron à un deuxième bail à l'Elysée.

Jean Castex, avec Christophe Castaner et Richard Ferrand, le 6 septembre 2021, à Angers ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Dans la lignée de divers membres de la majorité et de l'exécutif, Jean Castex a encouragé députés et sénateurs LREM à se "préparer avec fierté et conviction à aller devant les Français", en clôture des journées parlementaires du mouvement présidentiel. "L'heure n'est pas encore au bilan, mais nous devons déjà ensemble nous préparer avec fierté et conviction à aller devant les Français pour leur dire ce que cette majorité aura fait pour eux et pour notre pays" , a affirmé Jean Castex à Angers. Arrivé lundi soir dans la capitale de l'Anjou, le Premier ministre a participé avec de nombreux membres du gouvernement à un cocktail puis à un dîner avec les élus "marcheurs" envers qui il a multiplié les louanges et les témoignages de sympathie: "je me sens bien avec vous".

Gare à l'excès de confiance

Alors que les ténors de la majorité ont annoncé vouloir promouvoir le bilan de l'ère Macron à partir de septembre, le chef du gouvernement a adressé un satisfecit à la politique de l'exécutif tant sur le volet sanitaire qu'économique en réponse à la crise du Covid-19 "Non seulement nous n'avons pas à rougir, mais nous pouvons être fiers d'être Français et de vivre en France", a dit Jean Castex. "Soyez en fiers, mais dans l'humilité", a glissé le Premier ministre, faisant écho à d'autres mises en garde de poids lourds de la majorité comme Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, ou Christophe Castaner, patron du groupe, face à une euphorie susceptible de gagner les troupes LREM sur fond de reprise économique, politique vaccinale ou sondages flatteurs.

Face aux parlementaires LREM, le chef du gouvernement n'a pas mentionné une mise en oeuvre partielle de la réforme des retraites d'ici la fin du quinquennat, hypothèse remise sur la table par Les Echos . "Les sujets du moment, vous les connaissez, vous les mesurez dans vos territoires: les tensions en matière de recrutements, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, la nécessité d'affirmer et d'élargir notre potentiel de croissance", a-t-il au contraire exposé. Il a également longuement invité les parlementaires à avoir un "discours tout aussi offensif sur les questions régaliennes" avec en toile de fond le Beauvau de la sécurité et les Assises de la Justice. "Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Car nous entrons dans une période où les erreurs vont compter double, voire triple", a encore fait valoir Jean Castex.