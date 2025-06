Fête de la musique: une playlist des pompiers pour "sauver des vies"

Des personnes dansent dans une rue de Paris pendant la fête de la musique, le 21 juin 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Des morceaux calés entre 100 et 120 battements par minute: les Pompiers de France lancent une playlist susceptible de "sauver des vies", a annoncé la Fédération nationale des sapeurs-pompiers samedi, jour de la Fête de la musique.

Intitulée "Les Tubes pour Survivre" et mise en ligne sur la plateforme de streaming Spotify, la playlist est "composée de morceaux calés entre 100 et 120 battements par minute (BPM), le rythme idéal pour effectuer un massage cardiaque efficace", selon un communiqué de la Fédération.

De Stayin’ Alive des Bee Gees à I Will Survive de Gloria Gaynor, en passant par Another One Bites the Dust de Queen et I'm Alive de Céline Dion, la playlist propose près d'une vingtaine de "titres populaires qui donnent le bon tempo... pour sauver une vie".

Pourquoi cette initiative ? "Parce qu’en cas d’arrêt cardiaque, chaque seconde compte", rappellent les Pompiers.

"En France, les secours mettent en moyenne 12 minutes à arriver. Mais les 3 premières minutes sont vitales. En attendant les secours, un massage cardiaque immédiat peut doubler, voire tripler les chances de survie", soulignent-ils.

"Avec cette playlist, les sapeurs-pompiers entendent toucher un large public et rappeler que la musique peut aussi être un allié de la prévention", explique le communiqué, ajoutant que "former le plus grand nombre aux gestes qui sauvent est un enjeu de santé publique".