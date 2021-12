Faux pass sanitaires : les restaurateurs bientôt tenus de contrôler l'identité de leur public ?

Afin de lutter contre les faux pass sanitaires, le ministre de la Santé Olivier Véran souhaite mettre dans la loi la possibilité de contrôler l'identité dans les restaurants et les bars, mais aussi les théatres ou les cinémas.

(Illustration) ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Alors que l'épidémie repart à la hausse, notamment sous l'effet du variant Omicron , Olivier Véran souhaite renforcer l'intérêt du pass sanitaire, que le gouvernement veut transformer en pass sanitaire dès la première quinzaine de janvier. Selon le ministère de l'Intérieur, 182.000 faux pass sanitaires ont été identifiés depuis l'instauration du dispositif cet été , dans le cadre de 400 enquêtes.

Alors que le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 27 décembre, l e ministre de la Santé veut mettre dans le futur texte de loi la possibilité pour les professionnels de contrôler l'identité du public, pour s'assurer de la véracité de leur pass sanitaire. "Il peut y avoir un contrôle d'identité, la question sera abordée dans la loi", a-t-il indiqué mercredi 22 décembre sur BFMTV . "On va mettre le contrôle d'identité dans le texte, on va mettre la possibilité de contrôler l'identité dans certaines circonstances", a-t-il poursuivi, sans plus de précision.

Le ministre cible particulièrement les restaurateurs, patrons de bar, mais aussi les théâtres ou les cinémas. "On veut que quelqu'un qui rentre au resto se dise qu'avec les gens autour de lui, il est protégé", a martelé le ministre.