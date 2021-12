Le variant Omicron sera majoritaire "entre Noël et le Nouvel An", estime Olivier Véran

"Omicron se multiplie tous les deux à trois jours", a estimé le ministre de la Santé, selon qui le nombre de contaminations devrait dépasser les 100.000 par jour d'ici la fin du mois de décembre.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 15 décembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que les chiffres du Covid-19 montraient un ralentissement ces dernières jours, la vague Omicron progresse très rapidement en France, comme sur le reste de la planète et fait repartir l'épidémie à la hausse. Près de 73.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures mardi 21 décembre . "Omicron, c'est aujourd'hui 20% des contaminations" au plan national, "et sans doute 35% en Île-de-France", a estimé mercredi matin sur BFMTV Olivier Véran. "Mais posez-moi la question dans deux jours, je vous dirai que c'est une contamination sur trois" , a prévenu le ministre de la Santé, expliquant qu'"Omicron se multipli(ait) tous les deux à trois jours".

Les contaminations par Omicron seront "majoritaires en France entre Noël et le Nouvel an", a-t-il assuré. "Et d'ici la fin du mois, on dépassera les plus de 100.000 contaminations par jour" , a-t-il ajouté. "Omicron devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An", a également affirmé au même moment sur franceinfo le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris Martin Hirsch, jugeant "sa progression inéluctable".

Se basant sur les premières études en Afrique du Sud, où le variant a été détecté pour la première fois fin novembre, Olivier Véran a dépeint un variant Omicron "très contagieux" mais qui à ce stade n'"entraîne pas de vague d'hospitalisations" et semble "sensible au vaccin" . "Il est possible qu'Omicron soit à la fois beaucoup plus contagieux et peut-être un peu moins vicieux en termes de gravité que les autres", a également dit Martin Hirsch, tout en assurant que chacun à l'hôpital se préparait "au scénario du pire".

Pour autant, le ministre de la Santé a écarté à ce stade toute restrictions supplémentaires. "Pas de restriction supplémentaire mais de la vaccination" , a-t-il dit.

De son côté, Martin Hirsch a demandé aux Français d'être responsables en cette période de fêtes, et notamment au Nouvel An. "Le problème, c'est quand on est serré, sans masque, qu'on mange. Aimer les gens, c'est accepter de moins les voir", a-t-il assuré. "Si on a prévu de danser à 25 dans une pièce, c'est pas le moment", a-t-il encore insisté, en ajoutant : "Omicron est un sniper qui, dès qu'il a quelque chose devant lui, tire".