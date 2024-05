Face aux sénateurs, le président du Havre tacle la LFP à propos de son deal avec CVC

Roussier ne lâche pas l’affaire.

Alors que le HAC joue son maintien sur le terrain, le club normand se bat aussi en coulisses depuis plusieurs mois, s’estimant lésé à propos de la répartition pour les clubs des fonds obtenus grâce au deal entre la LFP et CVC. Ce mardi, Jean-Michel Roussier, le président havrais, était auditionné au Sénat, par la commission d’enquête sur la financiarisation du football français. « Non, la seule solution pour sauver le foot français n’était pas la cession à vie de 13% de ses revenus à un fonds d’investissement. Non, les clubs ne disposaient pas de l’information utile pour se prononcer sur l’accord CVC. Non, l’accord conclu ne permet pas à un développement équitable du foot français, mais ne fait que creuser les inégalités » , a notamment lâché sans langue de bois le dirigeant.…

AL pour SOFOOT.com