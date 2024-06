Face aux sénateurs, Labrune assure qu'il y a « plusieurs hypothèses » pour diffuser la Ligue 1

Au moins, on pourra voir la Ligue 2 à la télé.

Dans le cadre de la mission d’information, au Sénat, sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, Vincent Labrune s’entretenait à la chambre haute ce mercredi après-midi. Le président de la LFP a dû s’expliquer sur la difficile négociation des droits TV pour la période 2024-2029. Sur la question du milliard d’euros de droits TV voulu par la LFP, il a répondu : « la vérité d’il y a deux ans n’est pas forcément celle d’aujourd’hui ou de demain. On traverse une grave crise économique, en France et à l’international. O n se basait sur une étude de marché, en visant les ligues présentes dans le top 3 européen, qui est notre objectif. » Sur la création d’une nouvelle chaîne envisagée par la LFP pour diffuser la Ligue 1, l’ancien président de l’OM a déclaré : « Les 25 euros (prix qui aurait été fixé pour l’abonnement) vus dans la presse, ce sont des hypothèses de travail et il y en a plusieurs. On ne peut pas comparer notre projet de chaîne avec celui de Mediapro, qui n’avait que 80% des matchs, avec les deux plus gros chez Canal. Là, c’est 100% des matchs. » Raison pour laquelle, selon lui, la chaîne de la Ligue fonctionnerait.…

UL pour SOFOOT.com