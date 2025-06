Achat d'avions F-35 : les États-Unis exigent de la Suisse une rallonge sur le prix

"Une rupture du contrat avec le gouvernement américain aurait des conséquences considérables", déplore la Suisse.

Un F35 néerlandais au-dessus de la mer du Nord. (illustration) ( ANP / SEM VAN DER WAL )

La Suisse et les États-Unis s'étaient mis d'accord sur un prix ferme pour les 36 avions de combat américains F-35 que le pays alpin a achetés. Mais Washington demande désormais une rallonge, voulant faire porter à Berne le poids des coûts supplémentaires liés à l'inflation.

"Un règlement des différends par voie juridique étant formellement exclu, la solution doit être négociée", a indiqué mercredi 25 juin le ministère suisse de la Défense, dans un communiqué.

Selon Berne, la Suisse et les États-Unis ont convenu contractuellement d'un prix ferme. "Celui-ci a été confirmé officiellement, à la fois par les rapports d'expertise de plusieurs études d'avocats et par l'ambassade américaine à Berne" , indique le communiqué.

Le gouvernement suisse "défend la validité du prix ferme convenu, tandis que la DSCA (l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité, NDLR) est d'avis que la Suisse doit assumer ces coûts supplémentaires dus à l'inflation élevée qu'ont connue les États-Unis ces dernières années et à la forte hausse des prix des matières premières et de l'énergie liée à la pandémie de Covid-19", explique le ministère de la Défense. Le gouvernement suisse a décidé de poursuivre les discussions diplomatiques et a chargé le ministère de la Défense de lui soumettre une proposition concrète "pour résoudre cette problématique".

"Une rupture du contrat aurait des conséquences considérables"

"Une rupture du contrat avec le gouvernement américain aurait des conséquences considérables. Elle empêcherait la Suisse de garantir la sécurité de son espace aérien et de sa population à partir de 2032, étant donné que les avions de combat F/A-18 actuels arrivent au terme de leur durée d'utilisation", prévient le ministère de la Défense.

La Suisse a signé le 19 septembre 2022 le contrat portant sur l'achat controversé de ces avions de combat de l'Américain Lockheed-Martin pour plus de 6 milliards de francs suisses (6,4 milliards d'euros). Les livraisons doivent débuter en 2027.

L'achat est l'acte final d' une longue saga pour doter l'armée de l'air suisse de nouveaux appareils . Le gouvernement avait décidé fin juin 2021 d'acquérir le F-35, considéré comme un des avions de combat les plus modernes et sophistiqués au monde et qui équipe déjà ou va équiper de nombreux pays européens.

En septembre 2020, les Suisses avaient approuvé de justesse une enveloppe de 6 milliards de francs pour permettre aux forces aériennes de se doter d'une nouvelle flotte, les appareils actuellement en service -F/A 18 et F5- arrivant en fin de vie à la fin de la décennie.

Si le gouvernement suisse affirme que l'avion était de loin le meilleur, au prix le plus bas de tous les jets en lice pour le contrat (Rafale, F/A-18 et Eurofighter), les innombrables difficultés techniques et dépassements budgétaires du programme F-35 aux Etats-Unis avaient incité deux commissions parlementaires suisses à lancer une enquête sur le choix de l'appareil.