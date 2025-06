Les banques en ligne à l'heure de la consolidation en France, selon une étude

( AFP / JOEL SAGET )

Les banques en ligne et néobanques ont continué de fortement concurrencer les banques traditionnelles en 2024, année marquée par un mouvement de consolidation parmi les derniers entrants, selon une étude du cabinet Colombus Consulting publiée mercredi.

"En 2024, le paysage bancaire a poursuivi sa consolidation avec notamment les retraits de Ma French Bank (la filiale numérique de La Banque postale, NDLR) ou encore OnlyOne" (une néobanque verte), observe le cabinet de conseil dans cette étude réalisée en partenariat avec OpinionWay et Finance Innovation, le pôle de compétitivité du secteur.

"Le paysage s'est un peu éclairci, les plus petits ont disparu. Mais les gros acteurs, qui continuent d'acquérir des parts de marché, ne vont pas disparaître du jour au lendemain", a souligné Guillaume Larmaraud, de Colombus Consulting, lors d'une conférence de présentation de l'étude.

Les banques en ligne et néobanques séduisent de plus en plus et captent une part croissante d'une mobilité bancaire en croissance lente mais constante.

La proportion de clients ayant changé de banque principale est ainsi passée de 7% en 2019 à 9% en 2024.

L'an dernier, parmi ces clients ayant changé de banque principale, seuls 53% ont ouvert leur compte dans une banque traditionnelle (-20 points par rapport à 2019), tandis que 40% ont choisi une banque en ligne ou une néobanque (+18 points par rapport à 2019).

En dépit de cette dynamique, la banque principale des Français (celle où ils domicilient leurs revenus) reste dans 89% des cas un acteur traditionnel (88% pour les moins de 35 ans).

Seuls 10% des Français ont une banque en ligne, c'est-à-dire une filiale numérique d'un acteur traditionnel, comme banque principale.

Les néobanques - principalement des start-up fintech accessibles via des applications mobiles - ne sont la banque principale que pour 1% des Français.

Dans un paysage un peu plus stabilisé, les banques en ligne et les néobanques tentent désormais de relever le défi de devenir la banque principale de leurs clients, a observé M. Larmaraud.

A fin mars 2025, BoursoBank, filiale de la Société Générale et leader des nouveaux acteurs, comptait 7,6 millions de clients en France, contre 5 millions pour la néobanque britannique Revolut.

Le sondage OpinionWay a été réalisé en ligne en avril dernier, auprès d'un échantillon de 1.104 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.