Fabián Ruiz d'Espagne, meilleure recrue du PSG cet été ?

Souvent frustrant dans la capitale depuis deux ans, Fabián Ruiz s'épanouit depuis le début de l'Euro avec la Roja, au point où l'on se demande si l'on observe vraiment le même joueur qu'en Ligue 1.

Et si les rumeurs visant Edgar Ié et son jumeau supposé étaient finalement tournées vers Fabián Ruiz ? Quand il a inscrit le deuxième but de l’Espagne face à la Croatie, Fabián Ruiz a du surprendre plus d’un supporter parisien. Ces derniers ayant encore certainement en mémoire ses deux ratés de la tête face à Dortmund, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions. Mais d’autres ont peut-être eu comme un flash de son but au Parc inscrit contre Strasbourg en octobre dernier ou de celui contre Ajaccio, la saison passée, où le gaucher avait pu laisser paraître une certaine finesse dans la zone de vérité.

Par Julien Faure pour SOFOOT.com