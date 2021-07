Extension du pass sanitaire : "45.000 euros d'amende ça me semble excessif", estime Bruno Le Maire

S'il défend la mise en place de "règles communes" pour limiter la propagation du variant Delta, le ministre de l'Économie et des Finances a jugé qu'il fallait des sanctions "proportionnées".

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, le 6 juillet 2021 à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à la propagation du Covid-19 lié au variant Delta, le Conseil des ministres adopte lundi 19 juillet le projet de loi comportant les nouvelles mesures anticoronavirus , dont l'extension du pass sanitaire, avant un examen au pas de charge cette semaine par le Parlement. La présentation du pass sanitaire conditionnera l'accès aux salles de spectacle et aux cinémas à partir du 21 juillet, et aux cafés, restaurants, centres commerciaux ou encore aux trains et avions à partir du 1er août. Tout manquement à cette règle, pourrait coûter cher aux responsables d'établissement : jusqu'à 45.000 euros d'amende et un an de prison, selon l'avant projet de loi.

"Il ne s'agit pas d'aller piéger les responsables de ces établissements" , a assuré lundi matin sur franceinfo le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "L'objectif c'est de sanctionner les cas où il y aurait une volonté délibérer de ne pas appliquer les mesures", a-t-il martelé, tout en promettant de la souplesse dans un premier temps. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est de son côté dit sur France 2 favorable à des "règles communes" comme le "pass sanitaire" pour "protéger la santé des Français". Mais le "pass sanitaire n'exclut pas de faire preuve de compréhension et d'intelligence collective" , a-t-il ajouté.

S'il estime qu'"il faut toujours des sanctions quand il y a des règles" pour qu'elles soient "efficaces", celles-ci "doivent être proportionnées, pas excessives". "Elles doivent être dissuasives mais il ne s'agit pas de tomber dans l'excès. 45.000 euros, cela me semble excessif" , a-t-il reconnu.

Le secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes, Clément Beaune, a également indiqué sur BFMTV qu'il s'agissait avant tout que le message soit "dissuasif". "Ce n'est pas 45.000 euros qui vont être appliqués aux restaurateurs le 1er ou le 5 août quand les mesures vont se mettre en place. C'est une plafond grand maximum, en ultime recours", a-t-il dit.