Européennes: pour les partis, une campagne au coût salé

Les sept principales têtes de liste aux européennes, lors d'un meeting organisé par le Medef, le 18 avril 2024 à Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Peu de grands meetings, beaucoup de débrouille et "des coupes partout": les partis politiques font campagne à l'économie pour les élections européennes, loin du budget maximal autorisé, même quand leurs candidats sont parmi les mieux placés.

Les sondages leur promettent largement plus que les 3% des voix requis pour se faire rembourser par l'Etat. Mais ils resteront loin du plafond de dépenses fixé à 9,2 millions d'euros.

Chez les Insoumis, l'enveloppe sera d'environ 4 millions, "à peu près dans les mêmes proportions" qu'en 2019, indique Manuel Bompard.

Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise (LFI), lors du lancement de la campagne pour les européennes, le 16 mars 2024 à Villepinte, près de Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

De toute façon "c'est une campagne courte" et aux européennes "vous savez que vous n'allez pas faire des rassemblements de 70.000 personnes".

Il n'empêche, les rares gros meetings coûtent cher. "Plusieurs centaines de milliers d'euros" à chaque fois, comme à Villepinte mi-mars pour le lancement de la campagne de Manon Aubry.

Alors, le parti de gauche radicale "internalise au maximum": la régie "c'est nous", les "créations graphiques et vidéos" aussi, même l'installation et le rangement de la salle "ce sont les militants qui s'en occupent".

Le bénévolat a toutefois ses limites.

Marie Toussaint, tête de liste des Ecologistes aux européennes, lors d'un débat à Angers, le 16 avril 2024 ( AFP / DAMIEN MEYER )

Chez les Verts, "le plus gros budget c'est la masse salariale", explique-t-on dans l'entourage de Marie Toussaint, qui a recruté une "trentaine" de renforts.

Remis de l'échec de Yannick Jadot à la présidentielle de 2022, les Verts ont de nouveau emprunté à la banque, pour miser quasiment 4,4 millions d'euros sur leur scrutin fétiche.

Mais pas plus, donc "on essaie de faire des coupes partout et de négocier avec les fournisseurs".

- Alléger la note -

Pas d'autre choix vu que "les prix ont doublé" en cinq ans, surtout avec la flambée du papier, souligne le souverainiste Florian Philippot, qui a moins de chances d'être remboursé.

Même s'il peut se permettre d'avancer un million d'euros, affiches et tracts pèsent forcément plus lourd dans la balance.

Pour alléger la note, le conseiller d'un autre habitué des joutes électorales connaît une combine: "Personne ne fera 100% des voix dans 100% des bureaux de vote, donc pas besoin d'imprimer 100% des bulletins".

Marine Le Pen (g) et Jordan Bardella, tête de liste du RN aux européennes, lors du lancement de la campagne, le 3 mars 2024 à Marseille ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

L'astuce fonctionne moins pour ceux qui anticipent de gros scores, à commencer par Jordan Bardella.

Le favori des sondages ne dispose toutefois pas de plus de moyens que ses concurrents: 4,3 millions d'euros, dont 400.000 déjà partis dans un premier meeting à Marseille début mars.

Le genre de grand raout réservé aux temps forts de la campagne, à plus forte raison pour un Rassemblement national lourdement endetté auprès de ses militants et qui a encore levé un "grand emprunt" pour financer ces européennes.

Tous les partis font la même analyse: "Des meetings de 5.000 personnes, on sait faire, mais ça demande une énergie considérable et ça coûte du pognon, pour un résultat moyen", résume le socialiste Pierre Jouvet.

Quitte à dépenser lui aussi 4 millions avec sa tête de liste Raphaël Glucksmann, il préfère jouer la carte de la "proximité" avec des dizaines de petites réunions publiques.

- Des doutes et des dettes -

Raphaël Glucksmann, tête de liste Place Publique et Parti socialiste, lors d'un meeting de campagne à Saint-Herblain, le 13 avril 2024 près de Nantes ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Des déplacements à moindre frais, dans des salles municipales parfois mises à disposition gracieusement, et sans barnum médiatique donc au contact direct des électeurs.

Idéal pour récolter quelques dons, en particulier pour une petite liste comme l'Alliance rurale de Jean Lassalle et Willy Schraen, qui doit "résoudre une équation financière" estimée à 2 millions d'euros.

La question se pose également pour Les Républicains, qui se contentent d'une campagne à 3 millions pour leur candidat François-Xavier Bellamy.

Un budget contraint par leur coûteuse déroute à la présidentielle, puis leur recul aux législatives qui a réduit d'un quart leur aide publique.

François-Xavier Bellamy, tête de listes Les Républicains aux européennes, lors du lancement de la campagne, le 23 mars 2024 à Aubervilliers, près de Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Sans oublier le boulet de la dette traîné depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, et toujours sous surveillance "attentive" de la commission des comptes de campagne.

Tout bien soupesé, certains ont décidé de passer leur tour. Comme les centristes de l'UDI, ralliés cette fois-ci à la liste macroniste, après leur tentative solitaire en 2019 achevée sous le seuil fatidique des 3%.

Même résignation chez Nicolas Dupont-Aignan, pourtant remboursé il y a cinq ans, mais lui aussi affaibli par ses campagnes de 2022.

Bien qu'il affirme vouloir "garder (ses) moyens financiers pour les échéances suivantes de 2027", il reconnaissait avant de renoncer aux européennes qu'il lui manquait un demi-million d'euros pour se lancer.