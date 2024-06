information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 17:37

Euro 2024 : Combien toucheront les Bleus en cas de victoire ?

Money, Money Money…

L’équipe de France a bien commencé son tournoi en gagnant contre l’Autriche (1-0), et même si la blessure au nez de Kylian Mbappé soulève des petites interrogations, les Bleus sont bien partis pour sortir de ce Groupe D. Une victoire qui pose peut-être la première pierre d’un parcours parfait… et d’un pactole potentiel. En conférence de presse ce mardi, Philippe Diallo a donné des précisions sur les primes que pourraient toucher les joueurs et le staff de l’équipe de France.…

MV pour SOFOOT.com