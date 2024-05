information fournie par So Foot • 22/05/2024 à 10:08

Eto’o limoge déjà le sélectionneur qui lui avait été imposé par le gouvernement

Définitivement indomptable.

C’en est déjà fini de Marc Brys à la tête de l’équipe nationale du Cameroun. Il y a un mois et demi, sa nomination avait déclenché un imbroglio sans précédent dans les hautes sphères du foot camerounais, le coach belge ayant été choisi par le ministère des Sports. Mis devant le fait accompli, le président de la fédé Samuel Eto’o avait finalement accepté cette nomination, qu’il voulait contrebalancer en plaçant ses hommes au sein du staff du sélectionneur. Sauf que la chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique camerounais (CNOSC) ne l’entendait pas de cette oreille et avait décidé de suspendre les nominations de l’ex-attaquant du Barça.…

