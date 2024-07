Et si votre carte bancaire était votre meilleure alliée contre la fraude ?

La carte bancaire a toujours été la cible parfaite pour les malfaiteurs : elle pouvait jusqu'alors être dérobée physiquement ou copiée, si elle était égarée ou prêtée à un tiers malhonnête. Actuellement, prendre le contrôle à distance d'une carte bancaire de plus en dématérialisée voire 100% virtuelle, demande d'autres stratagèmes aux cybercriminels pour parvenir à leurs fins. Et si votre carte bancaire était devenue le maillon fort du processus anti-fraude ? On vous explique pourquoi.

La carte bancaire : un moyen de paiement qui mérite toute votre attention

Avec la part croissante des transactions réalisées sur internet, la carte bancaire reste le moyen de paiement le plus fraudé en valeur, avec un montant de fonds extorqués évalué à 256,5 millions d'euros pour le premier semestre 2023.

Quant au taux de fraude des paiements par mobile, il a, quant à lui, été divisé par trois par rapport à l'année précédente, soit 0,024% au pemier semestre 2023 contre 0,061% en 2022 (1).

Votre carte bancaire semble donc plus que jamais exposée aux convoitises mais heureusement protégée si elle s'adosse à une technologie ultra sécurisée.

Quels sont les atouts d'une carte bancaire en matière de sécurité ?

Les cartes bancaires actuelles qui peuvent être embarquées dans un smartphone ou totalement dématérialisées présentent plusieurs avantages par rapport aux versions traditionnelles de carte de paiement :

Tout d'abord, il n'y a plus aucun risque de perdre le support physique de la carte, ni de se le faire voler : tout est regroupé dans le téléphone.

Ensuite, des vérifications biométriques (touch ID et face ID) systématiques sur le smartphone garantissent une cohérence entre le détenteur officiel de la carte bancaire et l'utilisateur de celle-ci lors de chaque transaction. La vérification peut également s'effectuer par la saisie du code de sécurité du téléphone, qui ne doit pas lui non plus être partagé.

Enfin, les données bancaires saisies dans l'une des applications Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay utilisées pour le paiement mobile, sont chiffrées et inaccessibles a posteriori sur l'appareil.

Les recommandations à suivre pour mieux utiliser sa carte bancaire

La puissance technologique intégrée à la carte bancaire ne doit pas dispenser son détenteur de la plus grande vigilance, dans ses actions au quotidien ou sur son lieu de vacances.

Dans le cas d'une carte bancaire avec un support physique : il s'agit de ne jamais la confier à quelqu'un d'autre, de ne pas inscrire ses codes dans ses documents ou effets personnels et d'éviter de saisir les données de sa carte bancaire sur des sites non sécurisés ou non vérifiés. Il n'est pas non plus nécessaire d'emporter à tout prix partout votre carte bancaire, lors de vos activités sportives ou de vos balades en forêt.

Pour une carte enrôlée dans le smarphone ou 100% virtuelle : le propriétaire de la carte bancaire reste maître à bord. En cas d'indisponibilité momentanée du processus d'authentification forte, l'utilisateur doit néanmoins garder en mémoire son code confidentiel pour poursuivre sa transaction le cas échéant.

Dans tous les cas, aucun escroc , même se présentant comme un conseiller bancaire, ne devra vous persuader au téléphone ou à votre domicile par ruse, intimidation ou pression de lui transmettre les données liées à votre carte ou compte bancaire, même si celui-ci prétend intervenir au nom de son siège dans le cadre d'une opération urgente… anti-fraude !

Que diriez-vous de changer vos usages bancaires pour plus de sécurité ?

Les avancées en matière de sécurité bancaire requièrent de la part du détenteur du compte bancaire des paramétrages qu'il est libre d'activer (ou non) pour bénéficier pleinement des options de sécurité mises à sa disposition.

Chez BoursoBank, les clients sont par exemple invités à choisir en toute autonomie les paramétrages suivants mis en place pour eux :

Le système de connexion "Fido" pour protéger leur navigation sur le web depuis différents appareils de confiance (utilisés en parallèle) : il garantit l'accès à l'espace bancaire sans pour autant laisser traîner son code BoursoBank partout, grâce à d'autres clés de sécurité personnelles et particulièrement différenciantes : empreinte digitale / rétinienne, reconnaissance faciale, code Pin / code secret, schéma... La banque en ligne met à la disposition de ses clients différentes méthodes de connexion à l'espace qui leur est réservé.

pour protéger leur navigation sur le web depuis différents appareils de confiance (utilisés en parallèle) : il garantit l'accès à l'espace bancaire sans pour autant laisser traîner son code BoursoBank partout, grâce à d'autres clés de sécurité personnelles et particulièrement différenciantes : empreinte digitale / rétinienne, reconnaissance faciale, code Pin / code secret, schéma... La banque en ligne met à la disposition de ses clients différentes méthodes de connexion à l'espace qui leur est réservé. L'authentification forte "3D Secure" pour sécuriser davantage leurs achats sur internet avec la carte bancaire : il est accessible dès le téléchargement de l'appli mobile ou sur l'Espace client. A défaut ou sans notifications push acceptées, le client reçoit un sms qui le dirige vers la page de paiement classique (2).

Certaines cartes bancaires détiennent en elles tout le potentiel de sécurité que vous pourriez espérer. Reste à vous équiper de la bonne carte et à accepter de digitaliser davantage vos pratiques bancaires, pour éloigner ou dissuader les fraudeurs, en parallèle d'une vigilance en cas de demande reçue inhabituelle ou suspecte.

