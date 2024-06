Eric Chelle, sélectionneur du Mali, appelé à démissionner par un journaliste

Il n’y a pas qu’au Cameroun que la situation est compliquée.

Défait par le Ghana (1-2) malgré un but gag de Kamory Doumbia pour le compte de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le Mali s’enfonce peu à peu dans la crise. Troisième de son groupe, à deux points des Comores et du Ghana avec un match en plus, la qualification s’éloigne. Seule la première place sera en effet qualificative pour le Mondial aux Etats-Unis et après l’élimination en quart de finale contre la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN, la situation d’Eric Chelle ne tend pas vers l’optimisme.…

MV pour SOFOOT.com