En Italie, les sardines anti-Salvini veulent sortir de leur boîte

En Italie, le mouvement citoyen anti-Salvini et antipopuliste des « ?Sardines » se répand. Le dimanche 1er décembre, sur la place du Dôme, à Milan, 25 000 citoyens ont manifesté sous la pluie. Slogan du rassemblement : « Milan ne se Ligue pas » (la Ligue est le nom du parti de Matteo Salvini). Le mouvement est né au milieu de la campagne électorale pour les élections régionales, qui ont débuté en février et s'achèveront en juin 2020. Le leader de la Ligue a fait de ces élections une priorité dans sa stratégie de reconquête du pouvoir. Il a déjà réussi à conquérir l'Ombrie, fief historique de la gauche. Il a promis également de « libérer » l'Émilie-Romagne, où le scrutin aura lieu le 26 janvier.Lire aussi Salvini : « Les « populistes » incitent les autres partis à vouloir changer »C'est le 14 novembre précisément, alors que Salvini tient un meeting électoral à Bologne, que les Sardines apparaissent. Quatre trentenaires organisent sur la Grande Place, en signe de protestation, un flashmob qu'ils appellent « 6 000 sardines » : ils souhaitent une mobilisation telle que les protagonistes s'entassent comme des sardines. En moins de quatre jours, grâce à une annonce postée sur Facebook, ils réunissent environ 15 000 citoyens.Injures et expressions vulgaires sont interditesLe mouvement gagne ensuite plusieurs villes italiennes. Mattia Sartori en est le porte-parole. Trente-deux ans, diplômé en sciences...