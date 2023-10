EN DIRECT-Israël forme un gouvernement d'union nationale, Gaza toujours sous les bombes

11 octobre (Reuters) - Israël a formé un gouvernement d'union nationale mercredi et l'armée a déployé des forces au nord de l'enclave palestinienne de Gaza, tandis que les combattants du Hamas disent continuer de se battre sur le territoire israélien. Israël a déployé des chars et des véhicules blindés juste au nord de la bande de Gaza, où des affrontements ont été signalés, mais n'a pas commenté dans l'immédiat la revendication du Hamas. Le bilan de l'offensive du Hamas en Israël continue de s'alourdir, à 1.200 morts et 2.700 blessés, alors que les soldats ont finalement eu accès aux zones frappées par les attaques, découvrant de véritables massacres de civils. Selon la Première ministre Elisabeth Borne, 10 français sont morts et 18 autres manquent à l'appel. Les représailles sur Gaza ont fait 1.055 morts et et 5.184 blessés. Quelque 535 bâtiments résidentiels ont été détruits, laissant environ 250.000 personnes sans abri, selon le Hamas. Israël a rappelé au moins 300.000 réservistes et prépare activement une offensive qui pourrait prendre la forme d'une attaque terrestre sur la bande de Gaza. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 17h54 - Onze employés de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens ont été tués dans les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza depuis samedi, et cinq membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont également été tués dans le conflit, ont déclaré les organisations. 17h47 - La branche armée du Hamas affirme avoir bombardé la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël, avec une roquette R-160. 17h39 - Des alertes aériennes ont été émises dans le nord d'Israël, selon l'application du service d'alerte d'urgence du pays. Des projectiles ont atterri dans le nord d'Israël a rapporté la chaîne télévisée publique Kan tandis que des journalistes de Reuters TV ont pu observer une maison touchée. 16h55 - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken doit se rendre en Israël dans le cadre d'une mission au Moyen-Orient visant à éviter un embrasement du conflit dans la région. 16h34 - Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a déclaré qu'il prolongerait son mandat, qui doit s'achever à la fin de l'année, au moins jusqu'à la fin de la période d'urgence actuelle. 16h32 - La Chine a appelé à un cessez-le-feu immédiat et la communauté internationale devrait offrir une aide humanitaire au peuple palestinien, a déclaré Zhai Jun, l'envoyé spécial de la Chine au Moyen-Orient. 15h50 - Trois Palestiniens ont été abattus en Cisjordanie par les forces israéliennes et des colons dans le village de Qusra, près de la ville de Naplouse, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne. Onze autres Palestiniens ont été blessés par des balles, selon le Croissant-Rouge. 15h43 - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanhayu, et l'ancien ministre de la Défense et chef de file de l'opposition, Benny Gantz, ont accepté de former un nouveau gouvernement. Yoav Gallant, actuel ministre de la Défense, en fera également partie. 15h10 - Dix ressortissants français sont décédés dans l'attaque conduite dans le sud d'Israël par des combattants palestiniens et les autorités sont sans nouvelle de 18 autres personnes, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne ce mercredi au Sénat. Plusieurs enfants de nationalité française ont "probablement" été enlevés, a-t-elle ajouté. 14h36 - Le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'avoir échoué à résoudre le conflit israélo-palestinien et de tenter de prendre les choses en main sans résoudre les questions fondamentales, comme la possibilité de créer un État palestinien. 14h26 - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié de réponse disproportionnée équivalant à un "massacre" le blocus et le bombardement de Gaza par Israël en représailles à l'attaque du Hamas. 14h00 - L'électricité est totalement coupée à Gaza après que la seule centrale électrique de l'enclave palestinienne sous blocus a cessé de fonctionner, ont rapporté les médias du Hamas. 13h57 - Les écoles israéliennes, qui sont fermées depuis l'attaque du Hamas samedi, passeront à l'enseignement à distance dimanche, a déclaré le ministère de l'Education. Les enseignements "se concentreront avant tout sur les aspects émotionnels et sociaux, afin de renforcer la résilience, et sur un contenu éducatif adapté à la situation", a déclaré le ministère dans un communiqué. 13h45 - Le chancelier allemand Olaf Scholz et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, aborderont la situation au Moyen-Orient lors de la rencontre qui aura lieu cette semaine à Berlin, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand. 13h40 - Le ministre libanais de l'Énergie, Walid Fayad, a déclaré à Reuters que les activités d'exploration dans le bloc 9 du pays "n'ont pas cessé" malgré plusieurs jours d'affrontements le long de la frontière terrestre entre le Liban et Israël. 13h36 - Trois personnels de santé palestiniens ont été tués lors d'une frappe israélienne à Gaza, selon le Croissant-Rouge et plusieurs témoins. 13h31 - Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, s'est rendu en Israël pour exprimer sa solidarité avec le peuple israélien. Il y rencontrera des survivants des attaques et des hauts responsables israéliens, a déclaré son ministère. 13h28 - Les États-Unis s'attendent à ce que le nombre d'Américains décédés lors de l'attaque du Hamas en Israël augmente, a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat, lors d'une interview accordée à CNN. 13h20 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la figure de l'opposition Benny Gantz se sont rencontrés mercredi et "finalisent les détails" du gouvernement d’urgence, a déclaré le bureau de l'ancien ministre de la Défense dans un communiqué sans donner plus de détails. 12h56 - La police israélienne a annoncé avoir gelé les fonds d'un compte de la banque Barclays liés au financement du Hamas. 12h36 - Le roi Abdallah II de Jordanie a défendu la solution à deux Etats, déclarant qu'aucune paix n'était possible sans un Etat palestinien indépendant au côté d'Israël. 12h20 - Le Danemark s'apprête à rapatrier des ressortissants et détenteurs de titres de séjour par avions militaires depuis Israël et les territoires palestiniens. 12h09 - La Finlande va organiser une évacuation de ses ressortissants et des détenteurs d'un permis de séjour permanent bloqués en Israël et dans les territoires palestiniens, a annoncé sa ministre des Affaires étrangères, Elina Valtonen. 11h57 - L'armée israélienne a indiqué avoir lancé des frappes aériennes sur des postes d'observation du Hezbollah 10h59 - Des sirènes d'alerte ont retenti dans le nord d'Israël. 10h55 - Dix-sept ressortissants britanniques dont des enfants sont morts dans l'attaque du Hamas ou portés disparus, a rapporté mercredi la BBC, citant une source officielle. 10h53 - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé mercredi que l'aide humanitaire de l'UE à la population palestinienne n'était pas remise en question par l'attaque du Hamas, mais que le bloc devait "réexaminer attentivement son assistance financière" globale aux Palestiniens. 10h36 - Le Hezbollah libanais a revendiqué les tirs de mercredi sur le nord d'Israël. 10h06 - Le gouvernement néerlandais a déconseillé mercredi à ses citoyens de se rendre dans le sud du Liban, dans la région qui s'étend du sud de la rivière Litani jusqu'à la frontière israélienne, en raison du conflit armé avec Israël. 10h01 - Le pape François a appelé mercredi le Hamas à libérer tous les otages capturés lors de l'attaque du week-end contre Israël, tout en exprimant ses graves préoccupations concernant le siège israélien "total" imposé à Gaza. 09h46 - L'armée israélienne affirme qu'une attaque a eu lieu près de la ville israélienne d'Arab al-Aramche, en face du village libanais de Dhayra, mais n'a pas immédiatement fourni de détails sur d'éventuelles victimes ou sur les auteurs de l'attaque. Israël a répliqué par des bombardements au Liban. 09h34 - En France, les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'une visite d'une école juive de Sarcelles (Val-d'Oise), ajoutant qu'une cinquantaine d'actes antisémites avaient été perpétrés depuis samedi. 09h20 - Le gouvernement suédois va proposer d'évacuer les ses ressortissants d'Israël et des territoires palestiniens, a rapporté mercredi l'agence de presse TT, citant le ministre des Affaires étrangères Tobias Billstrom. 09h17 - Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré mercredi qu'il allait faciliter la délivrance d'armes à feu aux citoyens titulaires d'un permis, en prévisions d'une hausse des tensions dans les villes mixtes judéo-arabes d'Israël. 08h53 - L'Arabie saoudite et la Russie, les deux premiers exportateurs de pétrole, discuteront mercredi de la situation du marché pétrolier et des prix du pétrole dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak. 07h39 - L'ancien chef du Hamas, Khaled Mechaal, a appelé le monde musulman à manifester vendredi pour soutenir les Palestiniens et les peuples des pays voisins à se joindre à la lutte contre Israël. 07h34 - Des vols assistés par le gouvernement australien partiront d'Israël vendredi pour évacuer les citoyens australiens, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. (Rédigé par Kate Entringer, Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu)