Où investir 150 000 euros en 2025 ?

Assurance-vie et idées reçues (Crédits: Adobe Stock)

Une fois que l'on s'est constitué un fonds d'urgence immédiatement accessible et prêt à être mobilisé au moindre coup dur, il est urgent d'investir son épargne dans des placements diversifiés et plus rémunérateurs que les livrets bancaires et autres placements sans risque certes garantis en capital mais peu rémunérateurs.

Vers quels placements se tourner pour se créer un patrimoine équilibré et le valoriser dans la durée ? Nos pistes à envisager quand on a 150 000 euros à investir.

Les SCPI en nue-propriété

Pour se positionner à moindre coût sur le marché immobilier, vous pouvez envisager d'investir en Sociétés Civiles de Placement Immobilier en nue-propriété. Il est en effet possible d'avoir recours au démembrement pour ses investissements en SCPI. En investissant en nue-propriété, vous ne possédez pas l'usufruit de vos parts et ne touchez donc pas de loyers. Si cette disposition ne vous permet de bénéficier d'aucun revenu le temps du démembrement, elle vous permet en revanche d'acquérir vos parts avec une décote conséquente. Par exemple, une SCPI avec un démembrement de 20 ans permet au nue-propriétaire de bénéficier d'une décote de plus de 40 %.

Il peut être particulièrement avantageux d'investir en SCPI en nue-propriété durant votre vie active, vous bénéficierez alors d'un prix cassé. Vous ne toucherez pas de revenus en échange mais cela vous permettra au moins de ne pas augmenter vos impôts et vous pouvez prévoir que le terme du démembrement coïncide avec votre retraite. Ainsi, l'usufruit rejoindra la nue-propriété et vous pourrez percevoir les revenus liés à vos parts de SCPI quand vos revenus du travail prendront fin, ce qui pourra vous permettre de conserver un certain train de vie à la retraite.

Attention, nous vous rappelons que le prix des parts de SCPI peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, de même que les revenus issus des loyers, en fonction de l'évolution du marché immobilier.

Les méga tendances en Bourse

Pour surperformer les grands indices boursiers, l'investissement thématique peut être une solution adaptée. En effet, en privilégiant une approche fondée sur les mégatendances, plus que sur les secteurs d'activité, vous pouvez espérer un retour sur investissement conséquent. On peut par exemple penser en 2025 à l'investissement en Bourse dans l'intelligence artificielle (et donc l'investissement dans les semi-conducteurs, les data centers, etc.), mais aussi dans l'alimentation intelligente par exemple ou dans la R&D dans le domaine de la santé. Il existe de nombreuses thématiques porteuses identifiées par les sociétés de gestion et relayées dans les médias spécialisés (et notamment Café de la Bourse).

Vous pouvez choisir d'investir dans des mégatendances via des titres vifs en opérant vous-même un stock-picking sélectif et en profitant si cela est possible des avantages fiscaux du PEA, ou bien en plaçant vos actions sur votre compte titres . Il est aussi possible d'investir dans des fonds thématiques de sociétés spécialisées. Certaines sociétés de gestion se sont même fait une spécialité de l'investissement dans les méga tendances comme Pictet. Attention, ces fonds gérés activement affichent bien évidemment des frais de gestion non négligeables. On pourra aussi se tourner vers des ETF thématiques qui permettent une bonne exposition à la thématique avec des frais de gestion plus faibles.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de vous exposer à l'investissement dans les méga tendances, rappelons que le risque de perte en capital demeure bien présent mais le potentiel de rendement dépasse les performances constatées sur les grands indices boursiers mondiaux.

Les fonds de private equity

Vous pourrez investir dans des actions de sociétés non cotées. Le potentiel de rendement de ces sociétés en phase d'amorçage est très élevé. Sur les 10 dernières années, la performance moyenne annuelle du private equity (PE) ressort à 13 % selon France Invest. Évidemment, le risque est corrélé au potentiel de performance et les fluctuations des titres peut se faire à la hausse comme à la baisse, avec un risque non négligeable de perte en capital. On notera aussi un risque de liquidité élevé.

Il est bien sûr recommandé de n'investir qu'une partie seulement de son patrimoine dans les marchés non cotés. Pour réduire les risques et pouvoir investir dans le private equity quelques dizaines de milliers d'euros seulement, vous pouvez recourir à des fonds spécialisés qui permettront en outre de compter sur des experts pour sélectionner les entreprises. Si les fonds labellisés FCPI, FIP, FCPR, très lourdement chargés en frais et à l'historique de performance peu brillants sont généralement à éviter, vous pourrez tout de même investir dans des fonds spécialisés, proposés par des sociétés de gestion reconnues comme Eurozeo, Isatis, Ardian, accessibles parfois depuis les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie, et ce dès 1 000 euros d'investissement ; ou bien en direct, mais avec un ticket d'entrée de l'ordre de 100 000 euros généralement.

L'avantage de se positionner sur ce type de fonds avec une assurance-vie, c'est que vous échappez au problème de liquidité, vous pouvez revendre vos fonds à tout moment mais attention, le plus souvent une pénalité s'applique en cas de revente avant 5 ans de détention. Veillez à bien diversifier vos investissements en PE, notamment en investissant dans plusieurs fonds, et faites bien attention à ce que la part de votre patrimoine financier global investie dans ces actifs potentiellement risqués soit en cohérence avec votre profil d'investisseur et notamment votre profil de risque.

Les crypto monnaies

Quand on a 150 000 euros à investir sur les marchés, il peut être judicieux d'investir une partie de ses avoirs en crypto monnaies. Les actifs numériques se sont octroyés une place de choix ces dernières années et même les institutionnels de la finance traditionnelle confessent investir des centaines de millions dans le bitcoin via les ETF BTC mais aussi les ETF ETH, etc. Ces actifs de diversification sont devenus des actifs incontournables, bien plus facilement accessibles depuis le lancement de trackers dédiés. Ils s'imposent donc dans le portefeuille de nombreux investisseurs séduits par leur potentiel de rendement. D'autant que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, pro-crypto, a encore alimenté le bull run.

Gardez tout de même à l'esprit que ces actifs sont extrêmement volatils. S'ils ont pu être perçus à leurs débuts comme des valeurs refuges, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Fortement corrélés aux valeurs tech, ces actifs risqués réagissent mal à l'incertitude macro-économique et à des taux d'intérêt directeurs élevés. Ils sont également très sensibles aux effets d'annonces de nombreux gourous comme Elon Musk par exemple, capable de faire flamber le DOGE en nommant ainsi le département dont il prend la tête.

Attention à consacrer à vos investissements en crypto monnaies une part de votre patrimoine raisonnable, en adéquation avec votre profil de risque. Faites vos propres recherches avant d'investir sur tel ou tel token et bâtissez un portefeuille diversifié à base de BTC, ETH, moyennes cryptos et quelques petites crypto monnaies prometteuses, en gardant bien à l'esprit que celles-ci sont les plus risquées et que si le potentiel de gain peut être de plusieurs milliers de pourcents en quelques mois, le risque de perdre l'intégralité de sa mise est aussi bien réel.