En Angleterre, les pétromonarchies règlent leurs comptes sur les terrains de foot

Rencontre entre Newcastle et Chelsea, à Saint James Park, en janvier. © LINDSEY PARNABY / AFP

Alors que le championnat anglais reprend le 19 juin à huis clos, la Premier League est le théâtre d'une foire d'empoigne entre les pétromonarchies du Golfe sur fond de lutte d'influence et de violations des droits de l'homme. Manchester City et Newcastle United sont au cœur d'une bataille entre, d'une part, l'Arabie saoudite et son allié, les Émirats arabes unis, et, d'autre part, le Qatar, en conflit ouvert depuis 2017.

Le récent rachat par le fonds souverain saoudien Saudi Arabia Public Investment Fund du club de Newcastle United a relancé la surenchère entre les trois pays en vue de contrôler les joyaux de la Premier League. Le fonds d'investissement de Riyad, qui gère les excédents des recettes des hydrocarbures, est le bras armé économique du prince héritier et homme fort, le prince Mohammed ben Salmane. Appartenant au cheikh qatari Nasser al-Khelaïfi, la chaîne payante beIN Sports entend faire capoter cette acquisition devant la justice britannique. Le propriétaire du PSG accuse le diffuseur concurrent beoutQ, au service des Saoudiens, d'avoir piraté ses retransmissions de matchs de la Premier League.

Les enjeux colossaux de la Premier League

Par ailleurs, l'opération Newcastle United a été menée par la célèbre banquière britannique Amanda Staveley, qui avait été l'éminence grise de la vente, en 2008, de Manchester City au cheikh Mansour, frère du chef d'État des Émirats arabes unis.

