Emmanuel Macron veut incarner l'"ordre républicain"

Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français au mois de juillet © Estelle Ruiz / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les bonnes nouvelles étant rares depuis trois mois, on conçoit qu'Emmanuel Macron ait tenu à les annoncer lui-même : "dès demain", la métropole sera entièrement repeinte en vert. Les cafés et les restaurants rouvriront à Paris, et les écoles - les écoles, enfin ! - se prépareront à accueillir pour le 22 juin l'ensemble des élèves, "de manière obligatoire" et selon "des règles de présence normales." "Normales" : la réintégration dans le vocabulaire présidentiel d'un mot banni depuis le 16 mars sonne comme une délivrance. La crise est maintenant dernière nous - même si, prévient le Président, la vigilance s'impose pour éviter qu'elle ne ressurgisse. Réjouissons-nous, donc : "Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France." A tout le moins, cette partie de la France qui fait les joies du quotidien : notre gastronomie, nos spectacles, les verres partagés sous la treille, et la chaleur des êtres chers, les visites étant désormais autorisées dans les Ehpad. Mais pour le reste, si le Président a forcé sur le ton rassurant, on comprend qu'un retour à la "normale" prendra de longues années, et devra mobiliser toutes les ressources du pays.

Du social-libéralisme au souverainisme républicain

En se "réinventant", et si le processus n'est pas encore achevé, Emmanuel Macron semble opérer un glissement dans l'éventail de la

