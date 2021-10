Emmanuel Macron : "Il nous faut avoir un pays qui produise davantage"

Le chef de l'Etat estime que la France pêche toujours en matière de "quantité de travail".

Emmanuel Macron, le 12 octobre 2021, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

A l'occasion de son grand oral de présentation du plan France 2030, Emmanuel Macron a évoqué mardi 12 octobre ce qu'il voit comme les points faibles du modèle productif français, qu'il appelle à relancer. Le président de la République a ainsi annoncé un investissement de 30 milliards d'euros pour ce plan "France 2030", appellant par ailleurs à réindustrialiser la France pour "redevenir une grande nation d'innovation".

"Incohérence"

"On a de vraies faiblesses. Nous avons ces dernières années sous-investi, en éducation, formation, enseignement supérieur et en recherche. On a commencé à corriger cela et c'est un début de réparation, mais on a beaucoup désinvesti", a t-il jugé, avant d'insister sur la production française.

"Nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Nous avons une quantité de travail alloué qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie et en horaires cumulés. On a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. C'est ça notre grande incohérence!", a t-il lancé, en s'adressant à quelque 200 chefs d'entreprise et d'étudiants à l'Elysée.

"Il faut améliorer l'efficacité de la dépense publique. "Mais si on veut projeter le pays" vers l'avenir, "il nous faut avoir un pays qui produise davantage", a t-il fait valoir.

Estimations de la Banque de France sur l'évolution du PIB en % du PIB avant la crise du Covid-19 ( AFP / )

Emmanuel Macron a appelé à réindustraliser la France si elle veut "redevenir une nation d'innovation et de recherche". "Parce que nous avons pris des décisions parfois 15 à 20 ans après certains de nos voisins européens, nous ne rattraperons pas notre retard ou surtout nous nous laisserons distancer dans les 10, 15 ans qui viennent", a estimé le président de la République.