Emmanuel Macron déclare sa flamme à Warren Zaïre-Emery

Après avoir déclaré sa flamme au RN, le président se sent romantique ces derniers temps.

Interviewé dans l’émission « C à vous » ce mercredi, Emmanuel Macron a pu évoquer les prochain Jeux Olympiques, ainsi que l’Euro 2024. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de la République est, un peu comme tout le monde, tombé sous le charme de Warren Zaïre-Emery. « (Zaïre-Emery) est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. J’espère qu’il va jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui c’est une promesse et une prouesse » , s’est-il extasié.…

LT pour SOFOOT.com