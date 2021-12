Emmanuel Macron à Vichy : "Gardons-nous de manipuler" l'histoire

La phrase du chef de l'Etat fait notamment écho aux déclarations polémiques du candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour, qui avait affirmé que le maréchal Pétain avait contribué à sauver des juifs français pendant la deuxième guerre mondiale.

"Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter". A l'occasion d'une visite à Vichy, mercredi 8 décembre, Emmanuel Macron a mis en garde contre toute "manipulation" de l'histoire, une allusion à la controverse sur le nom de Vichy mais aussi à celle sur le régime du maréchal Pétain lancée par Eric Zemmour.

"Respecter" et "apprendre"

"Vichy nous renvoie à une histoire. Cette histoire nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et historiens", "gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir", a-t-il dit sur France Bleu Pays d'Auvergne , alors qu'il doit se rendre dans la sous-préfecture de l'Allier, dans l'après-midi. "Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, permettre aux historiennes et historiens sur la base de traces et de documents, de construire une vérité historiographique", a t-il ajouté.

Cette étape du président de la République sera particulièrement suivie, le nom de la sous-préfecture de l'Allier faisant encore écho au régime de Pétain, de juillet 1940 à août 1944. Le maire de Vichy le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, pourrait d'ailleurs l'interpeller contre l’usage du nom de sa ville pour qualifier le régime de Pétain. Emmanuel Macron pourrait se recueillir devant une stèle en l'honneur des juifs déportés et rendre hommages au 80 parlementaires qui lors d'un vote à Vichy avaient refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

Cette période est revenue à la une lorsqu'Eric Zemmour, avant d'officialiser sa candidature à la présidentielle, a suscité un tollé en affirmant que le maréchal Pétain avait contribué à sauver des juifs français.