Éducation : Jean-Luc Mélenchon veut augmenter les enseignants de 30% et donner la main aux maires sur les fermetures de classes

Revalorisation, titularisation de l'ensemble des contractuels, cantine bio et gratuite ou encore limitation à 19 élèves par classe... Jean-Luc Mélenchon a détaillé son programme pour l'Éducation nationale.

Jean-Luc Mélenchon à Montrouge, le 15 mars 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Jean-Luc Mélenchon veut augmenter les salaires des enseignants de 30% dans le cadre d'un projet pour créer l'école "de l'égalité et de l'émancipation", a-t-il expliqué dans une lettre aux professeurs rendue publique jeudi 24 mars. S'il est élu président, il promet également que "plus aucune classe ne fermera sans l'accord du maire".

"J'augmenterai les salaires de 30% pour enrayer la paupérisation enseignante et continuer à attirer les meilleurs dans la carrière éducative" , promet le candidat insoumis à la présidentielle dans cette lettre adressée "aux professeurs et aux personnels de l'Éducation nationale".

Affirmant que "Sarkozy, Hollande puis Macron ont aggravé les inégalités entre élèves et établissements" et ont "souvent traité par le mépris et avec brutalité les personnels de l'Éducation nationale", Jean-Luc Mélenchon prévient que "si Monsieur Macron est réélu, l'École publique entrera dans une crise semblable à celle qui frappe aujourd'hui notre hôpital public".

L'"école-entreprise" de Macron

"Son projet d'École-entreprise est déjà en germe", affirme-t-il, mettant en garde : "Après la disparition du diplôme national du baccalauréat, Emmanuel Macron s'attaquera à tout ce qui donne encore à notre service public d'éducation son caractère national : des programmes scolaires aux statuts des personnels".

"Face à l'école du marché et de la sélection imposée par Macron, je vous propose une École de l'égalité et de l'émancipation", poursuit le candidat qui promet de titulariser "l'ensemble des personnels contractuels de l'Éducation nationale, des enseignants aux AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap, ndlr), pour lesquelles nous créeront un véritable statut".

Il veut également recruter des enseignants "pour atteindre un nombre moyen de 19 élèves par classe" , et promet une école qui "accueille tous les élèves" et offre "des repas gratuits, issus d'une agriculture locale et bio dans ses cantines".

"Une école où, je m'y engage, plus aucune classe ne ferme sans l'accord du maire qui se bat pour faire vivre son village", continue-t-il, promettant aussi aux enseignants de "redonner du sens à (leurs) métiers", et garantir leur "liberté pédagogique".