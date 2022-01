Droits de succession : Jean-Luc Mélenchon propose un "héritage maximum" au-delà duquel l'Etat "prend tout"

Le chef de file de la France insoumise souhaite plafonner l'héritage maximal à 12 millions d'euros.

Jean-Luc Mélenchon, le 3 janvier 2022, à l'Assemblée nationale ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"L'État ne vole pas, l'État reprend et il redistribue". Interrogé sur la fiscalité des successions, Jean-Luc Mélenchon a proné sur LCI l'instauration d'un héritage maximum, au seuil de 12 millions d'euros, au-delà duquel l'Etat "prend tout". Cette proposition choc intervient en plein débat sur le rôle de l'outil fiscal dans la réduction des inégalités, mis notamment sur la table par l'ONG Oxfam. L'organisation a ainsi proposé début décembre un big bang de la fiscalité, s'attaquant notamment à la taxation des "super héritages".

"Au-delà de 12 millions, je prend tout"

Jean-Luc Mélenchon, lui, se dit ainsi favorable à un plafonnement de l'héritage à 12 millions d'euros. "Au-delà de 12 millions, je prends tout. Si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi", a t-il déclaré, lors de son passage sur le plateau du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI , dimanche 9 janvier. Selon lui, l'argent récolté par cette mesure permettrait de financer une allocation d'autonomie pour les jeunes étudiants et dans l'enseignement professionnel.

Dans son "manifeste" publié début décembre, l'ONG Oxfam avait elle proposé 15 mesures visant à augmenter les impôts payés par les plus aisés et les grandes entreprises. Elle plaide notamment pour un impôt sur les successions qui prendrait en compte tous les versements touchés par un héritier au long de sa vie et non plus seulement au moment de l'héritage, afin de supprimer les possibilités d'abattements qui profitent aux hauts patrimoines.