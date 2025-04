Droits de douane: échanges "constructifs" malgré les tensions selon la patronne du FMI

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, le 25 avril 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, ont salué vendredi l'"esprit remarquablement constructif" dans lequel se sont déroulés les échanges entre les Etats membres face à "l'incertitude" créée par les droits de douane mis en place par le président américain Donald Trump.

"Sans surprise, les ministres sont inquiets mais ont, dans le même temps, fait preuve d'un esprit remarquablement constructif durant ces réunions, avec la volonté de se saisir des défis qui planent au-dessus de l'économie mondiale", s'est félicitée, en conférence de presse, Mme Georgieva.

"Nous avons fait beaucoup de progrès cette semaine", a estimé de son côté M. al-Jaadan, dont le pays préside actuellement l'IMFC, le comité de supervision du FMI.

La réunion de ce comité, qui s'est déroulée jeudi et vendredi, marque traditionnellement la fin des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), débutées mardi.

Sans grande surprise "le mot tendance durant ces réunions a été +incertitude+", a admis le ministre saoudien, "je l'ai entendu de la part de beaucoup de mes homologues".

L'économie mondiale a en effet pris de plein fouet les droits de douane voulus par Donald Trump, qui a mis en place au moins 10% de taxes sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis et jusque 145% de taxes supplémentaires sur les produits chinois, au-delà de celles existantes avant son retour à la Maison Blanche.

Il a également imposé 25% sur plusieurs secteurs qu'il considère stratégiques, comme l'acier, l'aluminium et l'automobile, et envisage d'en faire autant sur les semi-conducteurs et produits pharmaceutiques.

"Il y a eu une réelle volonté, de tous côté, de présenter les points de vue d'une manière franche et de s'écouter", a insisté Mme Georgieva.

Mais "je ne veux pas embellir les choses, nous sommes toujours dans une période difficile, et pas uniquement à cause des droits de douane ou de l'incertitude".

"Du fait de l'attention portée à ce sujet, nous ne parlons pas des autres, de l'intelligence artificielle ou la transition démographique notamment", dont l'impact sur l'économie mondiale dans les années à venir pourrait être majeur, a regretté la patronne du Fonds.

Face à ce contexte économique difficile, l'institution doit "faire attention aux pays qui risquent d'être particulièrement touchés par les perturbations", en particulier en Afrique sub-saharienne, où les pays pourraient être concernés par "des difficultés de financement" ou font déjà face à "une dette qui n'est pas soutenable", a déclaré Mme Georgieva.

Pour ces derniers, "nous sommes parvenus à un document, qui permet à ces pays, s'ils suivent les recommandations, peuvent leur permettre de restructurer leur dette en moins de 12 mois", et accéder ainsi rapidement aux programmes d'aide du FMI.