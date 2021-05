"Droit de regard des policiers" sur la justice : Olivier Faure fait machine arrière

"La démocratie fonctionne avec des institutions où le rôle de chacun est défini, et les pouvoirs séparés", a-t-il reconnu.

Critiqué notamment par les Insoumis, le premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est excusé jeudi 20 mai de "l'expression malheureuse" employée la veille lors du rassemblement des policiers, lorsqu'il a parlé d'un "droit de regard" de la police sur les peines prononcées.

"Mon expression 'droit de regard' de la police était malheureuse. La démocratie fonctionne avec des institutions où le rôle de chacun est défini, et les pouvoirs séparés ", a tweeté Olivier Faure, ajoutant qu'il ne "transigerait jamais avec ces principes".

Il s'était attiré les foudres des Insoumis et des écologistes pour avoir déclaré pendant la manifestation qu'il fallait ne pas "déposséder la police des peines administrées" et "qu'elle puisse avoir un avis sur la question, jusqu'aux aménagements de peine", en parlant d'un "droit de regard". Mais y compris au PS, la présidente du groupe des députés socialistes Valérie Rabault a déploré jeudi la sortie de son patron : "Oui au respect du rôle de chaque institution, fondement de l'État de droit. Non à la confusion qui résulterait d'un droit de regard de la police sur les décisions de justice" , a-t-elle tweeté.

"Un tribunal contrôlé par les policiers" ?

Côté Insoumis, le député Alexis Corbière a critiqué jeudi "l'aberration" de la proposition du premier secrétaire socialiste. "Un tribunal contrôlé par les policiers. Au secours, Jaurès", s'était écrié son chef Jean-Luc Mélenchon mercredi.

L'eurodéputé EELV David Cormand avait ironisé: "On va pas se mentir, ça a toujours été un peu surfait quand même ce principe à la con de séparation des pouvoirs... RIP l'état de droit". Il a salué jeudi le "correctif nécessaire" apporté par Olivier Faure.

Avant ses excuses, celui-ci avait tenté de préciser son propos par une série de tweets : "Le mieux est de ne jamais caricaturer. De quoi peut-il s'agir ? Évidemment pas de transformer les policiers en juges. Mais par exemple pourquoi ne pas élargir aux policiers les Commissions pluridisciplinaires uniques", a-t-il notamment écrit.