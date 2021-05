Le PS et le PCF surfent sur les "thématiques d'extrême-droite", dénonce Alexis Corbière

Il a dénoncé la participation des politiques de gauche à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale.

Alexis Corbière à Paris, le 20 mai 2020. ( POOL / THOMAS COEX )

Le PS et le PCF courent derrière l'extrême-droite, a estimé jeudi 20 mai le député LFI Alexis Corbière. Il a notamment accusé le premier secrétaire socialiste, Olivier Faure, d'avoir fait de la surenchère sécuritaire lors de la manifestation de soutien aux policiers.

"Aujourd'hui, comme le thème de la sécurité semble un thème majeur, certains pensent qu'ils vont en quelque sorte être en phase avec cette opinion publique en courant derrière des thématiques d'extrême droite", a déploré sur France 2 le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, en citant nommément Olivier Faure et le patron du PCF Fabien Roussel. "Nous gardons notre sang-froid quand certains, qui sont dans un agenda très lié aux thématiques d'extrême droite, hier ont manifesté sans retenue et sans voir quelles étaient les revendications", a-t-il insisté, en dénonçant les syndicats de police Alliance et Synergie qui sont, selon lui, "dans une logique de plus en plus politicienne".

Il a critiqué "l'aberration" de la proposition du premier secrétaire du PS Olivier Faure qui s'est attiré les foudres des Insoumis et des écologistes pour avoir déclaré pendant la manifestation qu'il fallait ne pas "déposséder la police des peines administrées", et "qu'elle puisse avoir un avis sur la question, jusqu'aux aménagements de peine", en parlant d'un "droit de regard".

"Le fond est-il atteint ?"

"Le fond est-il atteint ? Faure propose de rétablir les tribunaux d'exception supprimés par François Mitterrand. Un tribunal contrôlé par les policiers. Au secours, Jaurès", s'est offusqué dès mercredi Jean-Luc Mélenchon.

"Les digues sautent, y compris à gauche. On se réveille ou on laisse la France dévaler la pente ?", a aussi mis en garde le numéro deux de LFI Adrien Quatennens sur Twitter.

Olivier Faure a tenté de préciser son propos sur le "droit de regard de la police" dans une série de tweets. "Le mieux est de ne jamais caricaturer. De quoi peut il s'agir ? Évidemment pas de transformer les policiers en juges . Mais par exemple pourquoi ne pas élargir aux policiers les Commissions pluridisciplinaires uniques", a-t-il notamment écrit.

Alexis Corbière a également critiqué la proposition de Fabien Roussel d'infliger une peine de 30 ans de prison en cas de meurtres contre une personne dépositaire de l'autorité publique . "Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que quelqu'un croit qu'un criminel qui a le sang-froid sordide de tirer sur un policier se dit : 'si je risque 24 ans, je tire et puisque, maintenant j'ai 30 ans, je ne tire plus ?' Ca ne change rien", a estimé le député de Seine-Saint-Denis.