Doubler le salaire des enseignants : Anne Hidalgo persiste et signe

La proposition de la maire PS de Paris de doubler le salaire des enseignants sur le quinquennat est critiquée de tous les côtés.

La maire PS de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, le 16 septembre 2021. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

C'est l'une des propositions phares de la récente campagne présidentielle d'Anne Hidalgo : l'augmentation du salaire des enseignants . "Il faudra doubler le salaire des enseignants sur un quinquennat" , a de nouveau affirmé mardi 21 septembre la maire PS de Paris sur BFMTV . "Ou au moins, commencer à aligner le salaire des enseignants sur celui des bac+5".

"Vous savez aujourd'hui, un enseignant va démarrer à 1.798 euros net par mois. Un jeune bac+5 qui va rentrer comme cadre dans la vie active va démarrer autour de 2.300/2.400 euros", a-t-elle affirmé. "On ne peut pas dire aux enseignants : 'vous vous occupez de ce qu'il y a plus important pour nous, de la prunelle de nos yeux, de l'avenir du pays, à savoir nos enfants' et en même temps les traiter de cette façon" , a insisté l'édile.

Cette proposition est critiquée de tous les côtés. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a dénoncé la semaine dernière dans un entretien au Parisien un "sommet de la démagogie" , estimant que la mesure "aurait un coût cumulé de 150 milliards à la fin du quinquennat" , et faisant valoir que le gouvernement a commencé à augmenter les salaires des enseignants. C'est une proposition "démagogique, même s'il y a un besoin d'amélioration salariale" a de son côté estimé samedi dernier sur sur f ranceinfo la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

Pour le finaliste de la primaire écologiste Yannick Jadot, cette mesure que " même les plus les plus radicaux" des responsables syndicaux "n'ont jamais demandé" , coûte "trop cher", "au moins 40 milliards par an".

Rachida Dati, maire Les Républicains du VIIe arrondissement et adversaire de Mme Hidalgo dans la course aux municipales l'an dernier, a vu dans cette mesure "du populisme".

"Personne n'y croit", a de son côté déploré samedi soir sur France 2 son ancien collègue du PS Arnaud Montebourg. "Et ça fait des dégâts chez les enseignants. Ils ont l'impression d'être des jouets électoraux", a dénoncé le candidat à la présidentielle, soulignant qu'une telle proposition représentait "60 milliards" d'euros, soit "80% de l'impôt sur le revenu".