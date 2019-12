Donald Trump a-t-il offert un cadeau de Noël à sa femme Melania ?

Donald Trump a l'habitude des questions difficiles, mais il ne s'attendait sans doute pas à ça. Le 24 décembre, veille de Noël, le président américain répondait à la presse en visioconférence avec des membres de l'armée américaine depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, quand une question plus intime qu'à l'accoutumée lui est posée : « Qu'allez-vous offrir à Melania pour Noël cette année ? » S'il commence par bafouiller, Donald Trump décide de répondre avec franchise qu'il fait plutôt partie des acheteurs « de dernière minute ».« C'est une question difficile, concède-t-il. Je dois avouer, une très très belle carte, et j'y travaille ! Je lui ai acheté une très jolie carte. À vrai dire, j'ai fait sélectionner plusieurs cartes et j'ai choisi la plus belle, avec beaucoup d'amour. » Et d'enchaîner sans relance : « Nous aimons notre famille et nous nous aimons l'un et l'autre. Nous avons une super relation, comme vous en avez, je l'espère, avec vos conjoints, nous avons une super relation. Ma réponse à cette question sera que je travaille encore à la question du cadeau de Noël. Il me reste un peu de temps, pas beaucoup de temps, mais un peu de temps. »Lire aussi La vie quotidienne à Harvard sous TrumpUne « belle carte » aussi pour son anniversaireComme le rapporte le New York Post, dans ses précédentes interviews, Donald Trump a souvent confessé ne pas exceller en matière de cadeaux. Au moment de...