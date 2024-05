information fournie par So Foot • 16/05/2024 à 21:07

Didier Deschamps sur Kanté : « Je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui »

Le retour du plus beau sourire de France.

Après avoir annoncé sa liste pour l’Euro 2024 en direct ce jeudi soir lors du journal de 20 heures de TF1, Didier Deschamps s’est justifié sur sa plus grosse surprise : la présence de N’Golo Kanté dans les 25 sélectionnés : « Je peux comprendre que les supporters n’ont pas forcément suivi le parcours de N’Golo Kanté. Il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui. » …

