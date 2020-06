Des machines thermomètres à l'entrée des entreprises pour accélérer la reprise...

Lorsque l'économie mondiale s'est arrêtée, à cause de l'épidémie du Covid-19, Jonathan Bryant a cru, un moment, que son entreprise ne s'en remettrait pas. Sa société de programmation informatique, spécialisée dans les objets connectés, équipant de nombreux réseaux de boutique de luxe à travers le monde, a connu, mi-mars, un trou d'air vertigineux. « Du jour au lendemain, nous n'avons plus enregistré une commande. Nos salariés sont rentrés chez eux et personne ne savait s'il retrouverait son travail au sortir de cette crise sanitaire », raconte le fondateur anglo-suédois de l'agence Bryanthings.

Créée en 2014, cette PME commercialise des systèmes informatiques innovants sur le créneau naissant du « retailtainment », un marché de niche dont l'objet est de transformer les espaces de vente traditionnels en terrains de jeux... à coups d'animations métamorphosant les boutiques en lieux festifs. « Le but est de "révolutionner" l'expérience client », expose le chef d'entreprise de 47 ans.

Dans cet esprit, sa société a développé tour à tour des cabines « événementielles » (dont certaines en partenariat avec l'agence Magnum), permettant à tout un chacun de se prendre en photo ou en vidéo, puis des machines imprimant des rubans et des papiers cadeau personnalisés. Elle a ensuite développé des systèmes informatiques adaptés à l'univers particulier de la mode, du parfum et de la beauté, notamment des automates

