Des auteurs de science-fiction bientôt dans les rangs de l'armée française ?

Des profils plus qu'atypiques s'apprêtent à rejoindre l'armée française. Alors que le futur des relations internationales reste incertain et que les conflits sont de plus en plus difficiles à anticiper, l'état-major va changer de stratégie et s'ouvrir à l'extérieur. BFM TV a eu accès au Document d'orientation de l'innovation Défense par l'Agence de l'Innovation de Défense (AID), dans lequel l'armée indique qu'elle s'apprête à recruter des auteurs de science-fiction et des futurologues pour écrire des scénarios de guerre.Lire aussi De Damasio à Lucazeau, 5 maîtres de la science-fiction en 6 questionsL'armée souhaite « concilier innovation 'planifiée' permettant de préparer les programmes et systèmes militaires de demain, et innovation 'ouverte' tirant parti du foisonnement issu du monde civil, identifier les ruptures à venir, et accepter la prise de risque sont autant de défis que le ministère des Armées doit aujourd'hui relever pour permettre aux forces de conserver leur supériorité opérationnelle et préserver l'autonomie stratégique de la France ». L'Agence de l'innovation de la défense (AID), affiliée au ministère des armées, a ainsi publié un appel d'offres le 12 décembre pour recruter une dizaine d'auteurs.« Red Team »Les candidats sélectionnés intégreront ensuite une équipe répondant au nom de code « Red Team ». Ils auront pour mission d'« orienter les efforts d'innovation du ministère des Armées en...