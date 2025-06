Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

Le meilleur jour de l’année.

On connaît le programme du retour de la Ligue 1 le week-end du 15 août. Après une saison 2024-2025 dominée de la tête, des épaules et du portefeuille par le Paris Saint-Germain, et marquée par une lutte pour l’Europe particulièrement excitante, la saison prochaine tentera d’apporter un peu de piment à la course au titre.…

VF pour SOFOOT.com