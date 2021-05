Déconfinement : 4 Français sur 10 estiment que le gouvernement va trop vite

SONDAGE. S'ils plébiscitent la levée progressive des mesures de restrictions, la majorité des Français estiment que le déconfinement a été mal préparé par le gouvernement, révèle une enquête OpinionWay-Square pour Les Echos et Radio Classique publiée lundi 17 mai.

(Photo d'illustration) ( AFP / PASCAL GUYOT )

Réouverture des terrasses, lieux culturels, commerces... Après six mois de restrictions et un hiver dominé par un Covid meurtrier, la France renoue dès mercredi avec une partie de ses loisirs . "C'est un moment de libération pour tous les Français qui était très attendu", s'est réjoui lundi 17 mai le porte-parole du gouvernement, estimant qu' Emmanuel Macron "a eu raison dans ce calendrier" , malgré les "prophètes de malheur". Un avis pas forcément partagé par les Français, révèle lundi un sondage OpinionWay-Square pour Les Echos et Radio Classique *.

En effet, malgré le ralentissement de l'épidémie et des indicateurs qui repassent progressivement en vert, les Français ne sont pas rassurés par ce déconfinement. Une grosse majorité de sondés (57%) estiment que le gouvernement l'a mal préparé (37% assez mal et 20% mal), contre 42% qui estiment qu'il est au contraire bien préparé (5% très bien et 37% assez bien). Pour 40% des personnes interrogées l'exécutif va trop vite , un chiffre en hausse de 12 points par rapport au déconfinement de mai 2020, contre 30% qui pensent qu'il va au bon rythme (-20) et 29% qu'ils devraient aller plus vite (+ 10).

Pour 39% des Français, ce déconfinement risque de faire rebondir l'épidémie , contre 35% qui jugent qu'elle va rester au même niveau et 25% qu'elle va diminuer. La crainte d'une recrudescence est particulièrement élevée chez les moins de 25 ans (44 %), qui sont les premiers à subir des restrictions mais sont les moins vaccinés. " Le déconfinement n'est pas pour les Français une décision sanitaire, mais une décision politique et économique" , analyse dans Les Echos Frédéric Micheau, le directeur général adjoint de l'institut de sondages.

Paradoxalement, les Français plébiscitent la levée progressive des mesures de restrictions entre mai et juin. Plus de huit personnes interrogées sur dix sont favorables à l'extinction progressive du couvre-feu, à la fin des interdictions de déplacement depuis le 3 mai, à la réouverture des commerces "non essentiels", des terrasses, espaces culturels et établissements sportifs. Un déconfinement qui va permettre aux entreprises de retrouver une activité normale pour 74% des personnes interrogées.

"Les mesures de déconfinement vont dans le bon sens mais n'apparaissent pas suffisantes pour rassurer et donner le sentiment que l'épidémie est en voie d'extinction", souligne Frédéric Micheau.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.016 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus par questionnaire auto-administré en ligne sur le système CAWI les 11 et 12 mai 2021.