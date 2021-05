Déconfinement : Emmanuel Macron "a eu raison" malgré "les prophètes de malheur", estime Gabriel Attal

A deux jours de la réouverture des terrasses, des commerces et des lieux culturels, le porte-parole du gouvernement s'est réjoui lundi d'un "moment de libération pour tous les Français".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 12 mai 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Terrasses, cinémas, théâtres, musées... Même avec des jauges réduites, les Français brûlent de retrouver mercredi 19 mai un peu de légèreté et ce jusqu'à 21h, le couvre-feu étant repoussé dès ce milieu de semaine. "C'est un moment de libération pour tous les Français qui était très attendu" , s'est félicité lundi matin le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur RTL , en soulignant que le calendrier annoncé par le président de la République fin mars a été tenu.

Le secrétaire d'Etat a balayé les critiques de certains experts, qui estiment que ce déconfinement intervient trop tôt et qui craignent une 4e vague de Covid-19 cet été. "On voit aujourd'hui que les signaux sont au vert et ça démontre que le président de la République a eu raison dans ce calendrier ", a-t-il insisté, alors que l'épidémie ralentit en France et que l'objectif des 20 millions de premières doses de vaccins a été atteint ce week-end comme prévu par le gouvernement. "Ca donne tort à tous les prophètes de malheur , à tous ceux qui ne croient pas à la responsabilité des Français".

"Évidemment qu'il faut rester vigilant, il y a des variants, il y a toujours des risques, mais c'est pour ça qu'on a mis en place un calendrier de réouverture qui est très progressif, qui est prudent, qui se fait par étapes", a néanmoins mis en garde M. Attal.

"J'ai confiance dans la responsabilité des Français , ils ont montré ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'ils savaient être responsables", a-t-il ajouté.