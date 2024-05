information fournie par So Foot • 12/05/2024 à 19:11

De la D2 à la N2 en huit ans : la folle ascension de l’AS Villers-Houlgate

Un conte de fées, un vrai.

Passer de la D2 district au National 2, c’est le fabuleux destin de l’AS Villers-Houlgate Côte Fleurie, qui vient d’acter sa montée au quatrième échelon du football hexagonal. Grâce à une victoire face à Dieppe (3-2), l’équipe normande, pensionnaire de la poule F de National 3, a validé sa troisième montée consécutive, sa sixième en huit ans (sachant que les exercices 2019-2020 et 2020-2021 ont été quelque peu tronqués par le Covid-19). Né de la fusion entre l’AS Villers-Blonville-Bénerville et l’US Houlgate en 2017, ce club du Calvados est en train de franchir les étapes à vitesse grand V. Il évoluera l’an prochain au plus haut niveau de compétition de son histoire.…

JF pour SOFOOT.com