Davos : le FMI exhorte les pays à ne pas céder à la tentation du protectionnisme

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva ( AFP / KARIM JAAFAR )

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et la numéro 2 de l'institution, Gita Gopinath, ont cosigné un billet de blog avec la directrice de la stratégie, Ceyla Pazarbasioglu dimanche 23 mai, alors que s'ouvre le Forum économique mondial de Davos.

Le Forum économique mondial (WEF) se tient à Davos, après deux années de pause pour cause de pandémie de Covid-19. Le FMI veut défendre la mondialisation et exhorter les pays à ne pas céder à la tentation du protectionnisme, face à une économie mondiale confrontée "à une confluence potentielle de calamités".

"Alors que les décideurs politiques et les chefs d'entreprise se dirigent vers Davos, l'économie mondiale est peut-être confrontée à son plus grand test depuis la Seconde Guerre mondiale" , ont estimé dimanche 23 mai la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et la numéro 2 de l'institution, Gita Gopinath, dans un blog qu'elles ont cosigné avec la directrice de la stratégie, Ceyla Pazarbasioglu.

Après deux années de pause pour cause de pandémie, les élites politiques et économiques mondiales font leur retour en personne au Forum économique mondial (WEF) dans la station suisse. La réunion sera largement dominée par la guerre en Ukraine et son lot de conséquences dont la crise alimentaire mondiale.

Il y a un "risque fortement accru de fragmentation géo-économique", ont souligné les responsables du FMI, lui opposant les bienfaits de la mondialisation.

"Au cours des trois dernières décennies, les flux de capitaux, de biens, de services et de gens ont transformé notre monde, aidés par la diffusion de nouvelles technologies", ont-elles écrit.

"Ces forces d'intégration ont stimulé la productivité et le niveau de vie, triplant la taille de l'économie mondiale et sortant 1,3 milliard de personnes de l'extrême pauvreté", ont-elles poursuivi.

"Renforcer le commerce pour accroître la résilience" est essentiel

Aujourd'hui, ces progrès sont menacés alors que la guerre en Ukraine s'est accompagnée de sanctions et de restrictions. Le FMI relève que depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, quelque 30 pays ont restreint le commerce des denrées alimentaires, l'énergie et d'autres matières premières essentielles. Pourtant, "renforcer le commerce pour accroître la résilience" est essentiel.

Abaisser les barrières commerciales permettrait d'atténuer les pénuries et de faire baisser les prix de la nourriture et d'autres produits.

Le FMI recommande aussi aux pays et entreprises de diversifier leurs importations pour garantir leur approvisionnement "et préserver les énormes avantages de l'intégration mondiale pour les entreprises". "Tandis que des considérations géostratégiques guideront certaines décisions d'approvisionnement, cela ne doit pas nécessairement conduire à une désintégration", ont souligné Kristalina Georgieva, Gita Gopinath et Ceyla Pazarbasioglu.

Elles ont cité enfin une étude du FMI qui montre que la diversification peut réduire de moitié les pertes potentielles de PIB liées aux perturbations de l'offre.