David Alaba rend hommage à Toni Kroos après l’annonce de sa retraite

C’est beau l’amour.

À peine la retraite de Toni Kroos officialisée, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. À commencer par ses coéquipiers du Real Madrid, dont David Alaba, qu’il a d’abord connu au Bayern Munich entre 2010 et 2014 avant que l’Autrichien ne le rejoigne en Espagne en 2021. « Depuis combien de temps se connaît-on ? Depuis combien de temps joue-t-on ensemble sur le terrain ? Depuis combien de temps fête-t-on des succès ensemble ? Depuis très longtemps. Et maintenant, tu vas mettre fin à ta carrière ? Non, non, non ! Cela m’agace et m’attriste et tu le sais ! Je peux seulement te dire que tu as bien mérité ta retraite. Tes succès parlent pour eux-mêmes », a publié le défenseur sur Instagram.…

LL pour SOFOOT.com