"Dans ces circonstances-là, on fait sobre !" : Villepin écorche Macron et le "message" envoyé par le sommet de Versailles

Interrogé sur la réponse occidentale à la guerre en Ukraine, l'ancien Premier ministre regrette une communication "à contre-signal", déplorant par ailleurs que la politique étrangère soit devenue pour certains Etats un "exercice de politique intérieure".

Dominique de Villepin, en 2019, à Paris ( AFP / ERIC FEFERBERG )

"Le message adressé par Versailles n'est pas forcément un message de circonstance". Deux jours après la fin du sommet européen mené par Emmanuel Macron au chateau de Versailles, où les Vingt-Sept ont menacé Moscou de nouvelles sanctions "massives" en réponse à la guerre menée en Ukraine, Dominique de Villepin a dit ses réserves face à une communication européenne à "contre-temps".

"Durcir ne suffit pas. Il faut dans le même élan renforcer notre main en matière de négociations. Je crains que nous soyons à contre-temps et à contre-signal. Le message adressé par Versailles, aussi sympathique que soit ce rassemblement et aussi grave qu'il ait été, n'est pas forcément un message de circonstance. Dans ces circonstances-là, on fait sobre ! On affiche une détermination qui ne va pas de pair avec des diners de famille ou de banquets!", a lancé sur franceinfo l'ex-chef du gouvernement sous l'ère Chirac, en poste lors de l'invasion américaine en Irak, en 2003.

"Ne nous parlons pas à nous-mêmes !"

"Nous devons prendre la mesure de l'enjeu mondial. Nous partons de l'idée que le monde est avec nous, que le monde est avec l'Ukraine. Le monde est sensible aux arguments de revanche de Vladimir Poutine. Il faut donc montrer au monde que nous nous soucions du monde", a plaidé Dominique de Villepin, dimanche 13 mars, déplorant un entre-soi en matière de relations internationales. "Ne nous parlons pas à nous-mêmes!", exhorte t-il. "La politique étrangère est devenue pour trop de pays en Europe et en Occident un exercice de politique intérieure. Il faut retrouver la dimension mondiale de notre diplomatie. Nos diplomates doivent aller vers le monde et ne pas se cantonner à Paris ou dans des réunions, aussi sympathiques soient-elles", a t-il encore ajouté.

Carte montrant les derniers développements en Ukraine au 14 mars à 06H00 GMT. ( AFP / )

L'ancien Premier ministre a par ailleurs plaidé pour des efforts communs en matière énergétique à l'échelle européenne. "Nous sommes face à la guerre. La guerre, ça veut que nous devons accepter de payer le prix. Nous sommes capables d'unité, et bien soyons capables d'un effort en commun. Les Allemands vont souffrir, certains pays, la Lettonie par exemple, qui dépend à 100% du gaz russe, vont souffrir plus que d'autres. Mutualisons nos capacités en matière énergétique, comme nous l'avons fait pour les dettes. Faisons la même chose dans le domaine de l'oeffort énergétique", plaide t-il.