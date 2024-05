Daniel Congré va prendre sa retraite

Vingt ans de carrière, ça se respecte.

Passé par Toulouse ou Montpellier, Daniel Congré va se retirer des terrains en fin de saison. A Dijon depuis 2021, et actuellement en National, celui qui compte 490 de Ligue 1 et 624 matchs pros aura disputé la Ligue des champions et la Ligue Europa au cours de sa carrière, sous les couleurs du MHSC et du Téfécé. Formé chez les Violets, le défenseur n’aura connu que trois clubs dans sa carrière, alors que le DFCO a annoncé un hommage en son honneur vendredi.…

JF pour SOFOOT.com